Die Consulting-Hochzeit des Jahres: ROI-EFESO begrüßt CZIPIN

Alois Czipin - Österreichs Produktivitäts-Mastermind - sichert sich mit seinen Roten Elefanten und ROI-EFESO eine einzigartige Marktposition in der betrieblichen Beratung in Österreich.

Wien (OTS) - CZIPIN, Österreichs bekannteste Unternehmensberatung für messbare Produktivitätsverbesserung, gibt heute die Zusammenarbeit mit ROI-EFESO bekannt, einer globalen Unternehmensberatungsgruppe, die sich auf Operations-Strategie, Performance Excellence und Transformation spezialisiert und in 35 Büros weltweit tätig ist.

Alois Czipin, CEO bei Czipin: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ROI-EFESO. Jetzt geht es darum, unsere Kompetenzen zur Steigerung der Unternehmensfitness mit “Industrial Leadership“ zu verbinden, um gemeinsam den Fortschritt des Wirtschaftsstandortes Österreich zu sichern."

Führende Unternehmen der Fertigungsindustrie vertrauen auf ROI-EFESO, wenn es darum geht, die digitale Transformation in Bezug auf Prozessexzellenz, Kosteneffizienz und Innovationsfähigkeit zu bewältigen und zu beschleunigen. Das Engagement von ROI-EFESO schafft schlanke, kundenorientierte Organisationen, welche die konsequente Digitalisierung an ihren Standorten gestalten und ausbauen. Hans Georg Scheibe, Managing Partner von ROI-EFESO: „Einerseits haben CZIPIN und ROI-EFESO komplementäre Perspektiven auf die Herausforderungen, denen sich Unternehmen in der Fertigungsindustrie stellen müssen. Andererseits teilen wir die Überzeugung, dass unser Handeln, sowohl intern als auch extern, nur dann erfolgreich sein kann, wenn es wertorientiert, wertschätzend, ergebnisorientiert, offen und kooperativ ist. Auf dieser Basis haben CZIPIN und ROI-EFESO ihre Erfolgsgeschichten in Deutschland und Österreich entwickelt. Dieser Geist wird unsere gemeinsame Arbeit auch in den kommenden Jahren prägen".

CZIPIN ist darauf spezialisiert, für namhafte österreichische Unternehmen im In- und Ausland unternehmerische Fitness auf höchstem Niveau zu erreichen. Im Mittelpunkt der Roten Elefanten steht die Produktivität, die die bestehende Unternehmenskultur aufwertet und damit eine wichtige Basis für Nachhaltigkeit schafft. Dies wird mit einem einzigartigen Methodenset und kontinuierlicher Umsetzung realisiert - sowohl in Produktions- als auch in Dienstleistungsunternehmen. Alois Czipin wird weiterhin als Österreich-Geschäftsführer das Team leiten. „Meine wichtigste Aufgabe ist es, den Mehrwert, den wir gemeinsam mit ROI-EFESO für unsere Kunden der Gruppe schaffen, in Zukunft weiter auszubauen", sagt Alois Czipin.

ROI-EFESO hat eine starke Erfolgsbilanz in der Automobilindustrie, wo sie seit vielen Jahren sowohl führende Fahrzeughersteller als auch Zulieferer unterstützten. „In dieser Branche finden derzeit umfangreiche Transformationsprogramme statt. Diese umfassen alle Unternehmensfunktionen und erfordern sowohl eine strategische als auch eine operative Neuausrichtung - insbesondere im Bereich Operations“, sagt Michael Jung, Managing Partner bei ROI-EFESO. „Auch hier ergänzen sich die Beratungsschwerpunkte und Erfahrungen von CZIPIN und ROI-EFESO ideal. Wir sind stolz darauf, dass wir bei unseren Kunden in der Automobilindustrie sowohl für die Entwicklung von zukunftsweisenden Konzepten als auch für die operative Effizienzsteigerung in den Bereichen Produktentwicklung, Produktion und Supply Chain einen guten Ruf genießen. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen werden wir an dieser Stelle noch stärker sein, daher freue ich mich schon sehr auf erfolgreiche und gemeinsame Projekte mit meinen CZIPIN-Kollegen", so Jung weiter.



"Wir freuen uns sehr, CZIPIN als Teil der EFESO-Gruppe begrüßen zu dürfen. Die Firma hat eine hervorragende Erfolgsbilanz in der Verbesserung der Unternehmensleistung mit einer starken Präsenz in Österreich und internationalen Erfahrungen. Durch den Zusammenschluss werden wir unsere Führungsposition in Österreich ausbauen und unseren Kunden ein breiteres Leistungsspektrum in den wichtigsten Sektoren sowie eine weltweite Plattform zur Unterstützung ihrer globalen Transformationen bieten", sagen Luca Lecchi und Bruno Machiels, Co-CEOs der EFESO GROUP.

Über CZIPIN:

Die Beratungserfahrung und erste Firmengründung von Alois Czipin geht auf das Jahr 1989 zurück. Mit seinem ersten Unternehmen "Czipin & Partner" hat er die österreichische Wirtschaft in den 1990er bis 2000er Jahren maßgeblich mitgestaltet. Das Unternehmen wuchs weit über die Grenzen hinaus und hatte bis zu 100 aktive Berater - z.B. in Osteuropa, Deutschland, Großbritannien und USA. Im Jahr 2001 folgte der Exit zu einem amerikanischen Beratungsunternehmen. Kurz darauf gründete er zusammen mit Josef Taus "Czipin Consulting" und war mit seinem Team beim Erfolg der Libro-Restrukturierung mit an Bord. Unter diesem Namen führte er das Unternehmen erfolgreich bis 2014, als die Neupositionierung mit dem Roten Elefanten stattfand. Der Rote Elefant ist für ihn ein Synonym für umsetzungsstarke Unternehmensberatung mit viel Emotion und einem starken Team.

Über ROI-EFESO

Wir sind eine globale Unternehmensberatung, die sich auf Operations Strategy, Performance Excellence und Transformation spezialisiert hat. Wir arbeiten mit Organisationen zusammen, um sowohl kurz- als auch langfristig greifbare industrielle Ergebnisse zu erzielen. Durch die Integration von Prozessen, digitaler und menschlicher Dynamik verstärken und beschleunigen wir reale Fortschritte, während wir von Anfang an die Verankerung und Nachhaltigkeit des Erreichten sicherstellen. Wir arbeiten im Tandem mit unseren Kunden, um ihre Abläufe so zu gestalten, dass sie schneller und besser vorankommen als die Konkurrenz. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Produkt- und Technologieportfolios zu optimieren, die

operative Exzellenz zu steigern, globale Netzwerke zu gestalten, die Organisation nach Lean-Prinzipien zu optimieren und Kosten in der gesamten Wertschöpfungskette zu senken. Wir nutzen Industrie 4.0- und IoT-Technologien, um Prozesse am Kunden auszurichten, Effizienzpotenziale zu realisieren und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Außerdem übersetzen wir Nachhaltigkeitsthemen in konkrete Top-Line- und Bottom-Line-Verbesserungen. Unsere Teams, die in 35 Niederlassungen auf der ganzen Welt tätig sind, bringen praktische Erfahrung und Fachwissen aus einer Vielzahl von Branchen und Funktionsbereichen mit. Unsere Mitarbeiter engagieren sich leidenschaftlich für industrielle Operational Excellence und agieren als natürliche Partner für den Fortschritt, sowohl in der Produktion als auch in den Vorstandsetagen. Seit 2013 vergibt ROI-EFESO den prestigeträchtigen "Industrie 4.0 Award" an Unternehmen, die wegweisende Projekte in den Bereichen Smart Factory und Smart Supply Chain umsetzen.

