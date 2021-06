Zeit für Zukunft: Toma Khandour wird Vorsitzende der VSStÖ – KSV-LiLi Koalition an der ÖH Uni Wien

Frischer Wind auf der ÖH Uni Wien: Der VSStÖ freut sich als stimmenstärkste Fraktion an der größten Hochschule des Landes auf zwei Jahre linke Koalition mit dem KSV-LiLi.

Wien (OTS) - Es ist so weit. Heute fand nach einem, Corona geschuldet, außergewöhnlichem Wahlkampf die konstituierende Sitzung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien statt.

Die ÖH Wahl 2021 brachte deutliche Zuwächse für den Verband sozialistischer Student_innen (VSStÖ). Neben einem Wahlerfolg auf Bundesebene, wurde an der Universität Wien nicht nur der erste Platz verteidigt, sondern ein historisches Wahlergebnis erzielt. Der VSStÖ freut sich über 34,6% der Wähler_innenstimmen und einen Mandatszugewinn von 10 auf 11 Mandate in der Universitätsvertretung.

Die neue Spitze der linken Koalition mit VSStÖ und KSV-LiLi ist Toma Khandour (VSStÖ). „Die Coronakrise hat die soziale Lage von Studierenden stark verschlechtert. Die Wahlen haben gezeigt, wie sehr es eine linke ÖH braucht, deren Kern soziale Themen sind.“, analysiert Khandour. Der VSStÖ stellt mit Hannah Müllner außerdem die zweite stellvertretende Vorsitzende.

Inhaltlich liegt der Fokus der kommenden zwei Jahre auf der sozialen Absicherung, der psychischen Entlastung und einer Digitalisierung der Uni, die sich an Bedürfnissen der Studierenden orientiert. Zeit für Zukunft heißt auch, dass der Kampf für soziale Gerechtigkeit und einen freien und offenen Hochschulzugang für alle, weitergeht.

"Wir freuen uns mit dem KSV-LiLi eine Koalition zu haben, die die soziale Lage der Studierenden und eine stabile Linke Politik in den Vordergrund stellt. Die Studierenden haben einmal mehr einer linken Exekutive ihr Vertrauen ausgesprochen, und wir freuen uns darauf, ihnen in den kommenden zwei Jahren als ÖH den Rücken zu stärken“, so die VSStÖ Wien Vorsitzende Marianne Hofbauer.

Sozialistische Student_innen in vier Hochschulen im Vorsitzteam

Der VSStÖ Wien hat nach seinem fulminanten Wahlerfolg nicht nur an der Universität Wien Verantwortung übernehmen können. Gleich an vier Universitäten und einer Fakultät stellt der VSStÖ Wien Vorsitzende. An der Universität für Bodenkultur (BOKU) arbeitet Nina Mathies für den VSStÖ gemeinsam mit den Fachschaftslisten im Vorsitz.

An der Pädagogischen Hochschule Wien (PH Wien) koaliert der sozialistische Student_innenverband mit der Liste GUSTL. Dort stellt er mit Katharina Jankovic derzeit die Vorsitzende, nachdem der VSStÖ dort einen Erdrutschsieg hingelegt hatte.

An der FH Campus Wien besteht das Vorsitzteam gleich aus drei sozialistischen Student_innen: Leokadia Grolmus, Maria-Helena Blann-Eß und Pia-Maria Maynhardt übernehmen dort die ÖH Arbeit.

Nach dem historischen Wahlsieg an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät übernimmt der VSStÖ mit Elisabeth Wu auch die größte Fakultät der Universität Wien.

"Wir freuen uns sehr, dass wir an so vielen Hochschulen Verantwortung übernehmen können. An allen Standorten ist uns besonders die Verbesserung der sozialen Lage der Studierenden ein Anliegen. Wir sind stolz, ein so starkes Team aus Vorsitzenden zu haben, die in Zusammenarbeit mit der von uns geleiteten Bundesvertretung zwei Jahre kompromisslos für die Studierenden an ihrer Hochschule kämpfen werden", so Marianne Hofbauer, Vorsitzende des VSStÖ Wien.





