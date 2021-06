Abschluss der zweiten Kohorte von Babe+, dem einzigen grundständigen akademischen Studiengang für Elementarpädagogik in Österreich

Wien (OTS) - Am 24. Juni 2021 feierte die zweite Kohorte des in Österreichs bisher einzigem grundständigen akademischen Studiengang für Elementarpädagogik ihre Abschlussveranstaltung. KIWI gratuliert den Absolvent*innen der zweiten Kohorte zu ihrem Abschluss und freut sich alle bei KIWI willkommen heißen zu dürfen!

Der Fachkräftemangel ist die größte Herausforderung für die Elementarbildung und den Hort in Wien.

KIWI – Kinder in Wien hat als privater Träger schon 2014 in Eigeninitiative auf den Fachkräftemangel reagiert. Im Herbst 2014 startete der erste grundständige tertiäre Studiengang BABE+, der in Kooperation mit der Hochschule Koblenz durchgeführt wird.

Wir freuen uns sehr, dass wir im Herbst 2021 bereits die dritte Kohorte starten und KIWI damit als einziger privater Träger in Österreich aktiv dem Fachkräftemangel entgegenwirkt und die Ausbildung von hochqualifizierten Fachkräften für Kindergarten und Hort in Österreich voranbringt.

BABE+ - Praxis kombiniert mit fundierter Wissenschaft

Der Studiengang BABE+ in Wien orientiert sich an dem in Koblenz seit 2011 etablierten Studiengang B.A. Bildung und Erziehung (dual) und dauert sieben Semester. Das Konzept des Studiengangs beinhaltet, dass die Studierenden parallel zum Studium in einem Kindergarten im Umfang von etwa 20 – 25 Std./Woche als pädagogische Assistent*innen beschäftigt sind. Der Bachelor-Abschluss wird vom Magistrat der Stadt Wien als qualifizierender Abschluss zur Arbeit im Elementarbereich anerkannt. BABE+ wird außerdem vom Arbeitsmarktservice Wien unterstützt und gefördert.

„Mit dem Studiengang BABE+ leistet KIWI Pionierarbeit, denn bis zum Start des Studiengangs im September 2014 gab es keine grundständige akademische Ausbildung für Elementarpädagogik in Österreich. Eine derartige Ausbildung steht für qualitativ hochwertige Bildungsarbeit. Der Erfolg des ersten und nun auch zweiten Durchgangs von BABE+ gibt unserer Initiative zur Akademisierung der Elementarpädagogik Recht und ich freue mich, dass BABE+ mit einem dritten Durchgang im Herbst 2021 in eine neuerliche Verlängerung geht“, erklärt Christine Marek, Vorstandsvorsitzende von KIWI, zu BABE+.

Mag.a Gudrun Kern (Geschäftsführerin und pädagogische Leiterin) und Thomas-Peter Gerold-Siegl, MBA (Geschäftsführer und wirtschaftlicher Leiter) ergänzen: „Innerhalb der österreichischen Bildungslandschaft ist BABE+ ein wichtiger Baustein zur Qualitätssicherung und -entwicklung in der Elementarpädagogik. Wir freuen uns sehr, dass heute die zweite Kohorte bereits ihren Abschluss feiert und nun optimal für die pädagogischen Aufgaben von morgen vorbereitet ist.“

