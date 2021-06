VAMED und Wiener Städtische eröffnen Medizin Zentrum in Wien Oberlaa

• Ärztezentrum und Ambulatorium mit Schwerpunkten Kinderheilkunde und Allgemeinmedizin an sieben Tagen die Woche geöffnet

• Allgemeinmediziner, Fachärzte, Rehabilitation, Röntgen, Labor und Apotheke: Durch Verbund mit Therme Wien Med alles an einem Standort



Der weltweit führende Gesundheitsdienstleister VAMED und die Wiener Städtische Versicherung haben in Wien Oberlaa ihr erstes gemeinsames Medizin Zentrum für Zusatzversicherte und Privatzahler eröffnet. Mit dem TEAM GESUND Medizin Zentrum Wien Oberlaa haben die erfahrenen Partner sowohl für ihre Patienten sowie deren Familien als auch für die niedergelassenen Ärzte ein optimales Umfeld zur medizinischen Versorgung von Jung und Alt geschaffen.

„Patientinnen und Patienten des TEAM GESUND profitieren neben vielen Vorteilen, wie zum Beispiel den ausgedehnten Öffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche, vor allem vom gemeinsamen Dach mit der Therme Wien Med“, so Mag. Gottfried Koos, Mitglied des Vorstandes der VAMED AG. „Bei uns finden Patientinnen und Patienten auf insgesamt 6.000 m² exzellente, multidisziplinäre Diagnose- und Therapie-Möglichkeiten, Röntgen, Labor und eine Apotheke – ohne zusätzliche Wege. Damit steht ein erstklassiges Angebot für Kinder- und Jugendheilkunde und Allgemeinmedizin sowie diverse andere Fachrichtungen zur Verfügung.“

Medizin auf Augenhöhe mit kurzen Wartezeiten

Im TEAM GESUND werden Wahlarztleistungen mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendheilkunde sowie Allgemeinmedizin angeboten. „Das Credo lautet: personalisierte, multidisziplinäre medizinische Begleitung auf Augenhöhe“, ergänzt DI Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung. „Wir alle wollen uns und unsere Kinder in guten Händen wissen. In der vertrauensvollen und entspannten Atmosphäre des TEAM GESUND fühlen sich Groß und Klein gut aufgehoben. Auf diese Weise helfen wir den Patientinnen und Patienten optimal für ihre eigene Gesundheit und die ihrer Kinder zu sorgen.“

Das TEAM GESUND verfügt zudem über ein exzellentes Netzwerk, das multidisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Ärzten sowie medizinischen Einrichtungen ermöglicht. Die Fachärzte sind an sieben Tagen die Woche, auch an Tagesrandzeiten, für die Anliegen ihrer Patienten da. Die Öffnungszeiten werden schrittweise ausgedehnt. Wartezeiten werden durch ein digitales Terminmanagement, das auf künstlicher Intelligenz basiert, minimiert. Dabei optimiert eine intelligente Softwarelösung Kalender, Wartelisten, Online-Terminvereinbarungen und die Terminabwicklung von Akutpatienten.

Das Kernteam des TEAM GESUND besteht derzeit aus fünf Fachärzten aus den Bereichen Kinder- und Jugendheilkunde sowie Allgemeinmedizin. Je nach Bedürfnissen der Patienten wird dieses Team laufend erweitert. Ergänzend sind Wahlärzte der Fachbereiche Orthopädie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO), Innere Medizin und Kardiologie, Kinderchirurgie, Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin vor Ort.

400 m² moderne Räumlichkeiten mit ausgezeichneter Erreichbarkeit

Am Standort der Therme Wien Med – direkt vom Vorplatz der Therme Wien über einen eigenen Eingang erreichbar – stehen rund 400 m² an modern und hochwertig gestalteten Räumlichkeiten im 4. Obergeschoß zur Verfügung. Die Räumlichkeiten bieten Platz für 13 Untersuchungs- und Behandlungsräume, davon zwei spezielle Infektionswarte- und -behandlungsräume. Zudem kann das TEAM GESUND auf eine medizintechnische High-End-Ausstattung zugreifen.

Die VAMED betreibt am Standort Oberlaa neben der Therme Wien und der Vitality Residenz am Kurpark Wien Oberlaa, die Therme Wien Med, eines der modernsten medizinischen Kompetenzzentren für den Stütz- und Bewegungsapparat sowie für die Behandlung von Erkrankungen der inneren Organe.

Verkehrstechnisch ist das Medizin Zentrum mit der U1-Endstation Oberlaa perfekt angebunden. Auch für eine exzellente Erreichbarkeit mit dem Pkw ist gesorgt – in der Parkgarage der Therme Wien stehen über 600 Stellplätze zur Verfügung.

Ist ein Termin in der Ordination nicht möglich, gibt es die Möglichkeit der Telekonsultation innerhalb der Öffnungszeiten – auch für den Ersttermin. Seit April können Patienten auch Online-Video-Konsultationen mit ihrem Arzt vereinbaren – ganz unkompliziert via Telefon oder über die Buchungsplattform auf der Website.

Über die VAMED

Die VAMED wurde im Jahr 1982 gegründet und hat sich seither zum weltweit führenden Gesamtanbieter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen entwickelt. In 95 Ländern auf fünf Kontinenten hat der Konzern rund 1.000 Projekte realisiert. Das Portfolio reicht von der Projektentwicklung sowie der Planung und der schlüsselfertigen Errichtung über Instandhaltung, technische, kaufmännische und infrastrukturelle Dienstleistungen bis hin zur Gesamtbetriebsführung in Gesundheitseinrichtungen. Die VAMED deckt mit ihrem Angebot sämtliche Bereiche der gesundheitlichen Versorgung von Prävention und Gesundheitstourismus über die Akutversorgung bis zur Rehabilitation und Pflege ab. Darüber hinaus ist die VAMED ein führender Anbieter von Rehabilitationsleistungen in Europa und mit der VAMED Vitality World der größte Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts in Österreich. In Österreich ist die VAMED der führende private Anbieter von stationärer und ambulanter Rehabilitation. Im Jahr 2020 war die VAMED Gruppe weltweit für mehr als 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Geschäftsvolumen von rund 2,3 Milliarden Euro verantwortlich.

Über die Wiener Städtische Versicherung

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft der internationalen Versicherungsgruppe VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien und ist mit neun Landesdirektionen, 130 Geschäftsstellen und rund 4.000 Mitarbeitern präsent. Weiters verfügt das Unternehmen über Zweigniederlassungen in Italien und Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist ein innovativer und verlässlicher Partner für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.

Aufgrund ihrer Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde die Wiener Städtische als „familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet und zuletzt im Jahr 2018 vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend rezertifiziert.

