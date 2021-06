Tableau vervollständigt neu gestaltetes Partnernetzwerk, um Kunden bei der Beschleunigung von Datentransformationen zu unterstützen

Seattle (ots/PRNewswire) - Änderungen erhöhen die Transparenz für Kunden über den Fokus und die Leistungsfähigkeit der Partner

Tableau, die weltweit führende Analytik-Plattform (NYSE: CRM), hat heute sein neu gestaltetes Tableau Partner Network (TPN) fertiggestellt, das Kunden und Partnern eine Reihe neuer Vorteile bietet.

Das neu überarbeitete Programm ermöglicht es dem Partner-Ökosystem von Tableau, qualitativ hochwertige Kundenerfahrungen zu liefern und mehr Transparenz in Bezug auf das Engagement und das Fähigkeitsniveau der Partner von Tableau zu schaffen. Dies geschieht über ein neues Tiering-System, das die Partner in die Bereiche Reseller, Services und Technologie in den Stufen Premier (Top), Select und Member einteilt, die durch ein neu eingeführtes Branding gekennzeichnet sind. Kunden können nun leichter einen qualifizierten, lokalen Partner finden, da das Tableau Partner Network die Partner anhand von leistungsbasierten Kriterien in den Ländern, in denen sie geschäftlich tätig sind, im Vergleich zu global ausrichtet und bewertet.

"Tableau war ein wesentlicher Bestandteil unserer Bemühungen, eine datengesteuerte Organisation zu werden", sagt Elisa Koch, Head of Data & Analytics bei der Australian Football League (AFL). "Die Kombination der führenden Analysetechnologie von Tableau mit der Expertise von Partnern wie Snowflake und Matillion hat es unserem Team leicht gemacht, die Macht der Daten zu nutzen, um unser Geschäft zu transformieren."

Die Anforderungen des neuen Programms sollen sicherstellen, dass die Partner über die grundlegenden Kapazitäten und Fähigkeiten verfügen, um eine langfristige Wirkung auf die Kunden in einem Land zu erzielen.

"Unsere Partner spielen eine entscheidende Rolle dabei, Menschen dabei zu helfen, Daten zu sehen und zu verstehen, die digitale Transformation voranzutreiben und eine starke Datenkultur zu schaffen", sagt Julie Bennani, Senior Vice President, Worldwide Partners and Alliances bei Tableau. "Premier- und Select-Partner haben bewiesen, dass sie erfolgreich mit Tableau zusammenarbeiten und unseren Kunden einen konsistenten Mehrwert in ihrer Data Journey bieten. Mit TPN wird es für Kunden einfacher, unsere Partner zu finden und vertrauensvoll mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil sie wissen, dass sie unsere Standards erfüllen."

Das im September 2020 eingeführte TPN ermöglicht es dem globalen Ökosystem von Tableau, die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen und hochwertige Kundenerlebnisse zu liefern. Die mehr als 1.200 Partner von TPN sind in drei Bereiche aufgeteilt, um Tableau-Kunden zu unterstützen:

Wiederverkäufer ermitteln die Kundenbedürfnisse und unterstützen die Implementierung und beschleunigen die Einführung, damit die Kunden schnell mit Tableau arbeiten können.

ermitteln die Kundenbedürfnisse und unterstützen die Implementierung und beschleunigen die Einführung, damit die Kunden schnell mit Tableau arbeiten können. Services Partner optimieren die Tableau-Investitionen der Kunden und bieten Mehrwert durch Implementierung, Change Management und andere Mehrwertdienste, um sicherzustellen, dass Datentransformationsinitiativen erfolgreich sind.

Partner optimieren die Tableau-Investitionen der Kunden und bieten Mehrwert durch Implementierung, Change Management und andere Mehrwertdienste, um sicherzustellen, dass Datentransformationsinitiativen erfolgreich sind. Technologie Partner bieten komplementäre Technologielösungen zu Tableau, die die Plattform ergänzen und erweitern und die Daten, die für ein Unternehmen wichtig sind, an einem Ort zusammenführen.

"Tableau ist ein unglaublich wichtiger Partner für uns und gemeinsam konnten wir vielen Kunden helfen, datengesteuerter zu werden", sagt Behfar Jahanshahi, CEO und President von InterWorks, Inc., ein Partner in den Bereichen Wiederverkäufer und Dienstleistungen. "Der neue Programmrahmen wird uns dabei helfen, eine größere Wirkung bei unseren Kunden auf der ganzen Welt zu erzielen. Mit Tableau-zertifizierten Beratern in jeder Region, in der wir tätig sind, können wir unser Engagement für den Kundenerfolg auf einer lokaleren Ebene vermitteln."

Um mehr über das Partnernetzwerk von Tableau zu erfahren, besuchen Sie:tableau.com/partners

Informationen zu Tableau, ein Salesforce-Unternehmen

Tableau hilft Menschen, Daten zu erkennen und zu verstehen. Als weltweit führende Analyseplattform bietet Tableau visuelle Analysen mit leistungsstarker KI, Datenmanagement und Zusammenarbeit. Von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen jeder Größe nutzen Kunden auf der ganzen Welt gerne die fortschrittlichen Analysen von Tableau, um aussagekräftige, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tableau.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/411941/TABLEAU_SOFTWARE_LOGOjpg_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Tom Kim

415-471-0328