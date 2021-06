ÖAMTC: Staus und Unfälle

Sperre der Welser Autobahn (A25) nach Unfall

Wien (OTS) - „Nicht nur in Wien steht alles , auch in Nieder- und Oberösterreich kommt es zu langen Staus. Grund sind dort Unfälle“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Donnerstagnachmittag. Für Wien gilt ja der Donnerstagnachmittag als die staureichste Zeit der Woche. Auch heute stand die Südost Tangente kilometerweit in beiden Richtungen, Auf der A22 kam man von der Brigittenauer Brücke bis zum Knoten Kaisermühlen nur sehr langsam voran. Sämtliche Stadtaus- und -einfahrten waren betroffen.

Staus im Süden Wiens

Auf den Hauptverbindungen im Süden Wiens waren die Wiener Außenring Autobahn (A21), die Wiener Außenring Schnellstraße (S1) und die Süd Autobahn (A2) betroffen. Auf der A21 und S1 staute es vor allem in Richtung Knoten Vösendorf. Auf der A2 baute sich nach einem Unfall bei Wöllersdorf ein annähernd 10 Kilometer langer Stau auf.

Schwerer Unfall auf der A25

In Oberösterreich schließlich kam es nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen, darunter Lkw, zur Sperre der Welser Autobahn (A25) bei Weißkirchen. Auch hier staute es sich im Abendverkehr mehr als zehn Kilometer bis Wels Nord zurück, „Bedauerlicherweise kam es auch in der Gegenrichtung durch Schaulustige zu Stauaufkommen“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

