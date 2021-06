VON WEGEN SCHNECKENTEMPO: Schneckenfußball-EM und Public Viewing in Gugumucks Gartenbar

Paul, der Krake, war gestern – Die Wiener Schnecke ist das neue Weichtier Orakel

Von wegen Schneckentempo: Unsere Wiener Schnecken können in der Stunde bis zu 3 Meter zurücklegen. Das bedeutet Spannung bis zur letzten Minute für unsere Gäste Andreas Gugumuck, Schneckenmanufaktur

Favoriten/Wien (OTS) - Auch in Gugumucks Gartenbar im Süden Favoritens in Rothneusiedl greift das EM-Fußball-Fieber um sich. Allerdings in einer ungewöhnlichen Form: Ab sofort wird hier an ausgewählten Spieltagen eine ganz eigene „Schneckenfußball-EM“ abgehalten.

Ganz wie es der Name schon vermuten lässt, sind es die Weinbergschnecken, die sich hier im Kampf um den Europameistertitel duellieren. Die Gäste haben die Möglichkeit, sich diejenige Schneckenspielerin auszusuchen, die ihnen als die mit den höchsten Erfolgsaussichten erscheint, und auf ihre Nummer zu setzen. Wenn sie mit ihrem Tipp richtig liegen, wartet am Ende eine Flasche Gugumuck Wiener Gemischter Satz auf den/die Gewinner:in.



„Von wegen Schneckentempo: Unsere Wiener Schnecken können in der Stunde bis zu 3 Meter zurücklegen. Das bedeutet Spannung bis zur letzten Minute für unsere Gäste“ , so Andreas Gugumuck, der mit der Aktion auf ungewöhnliche Art und Weise die Aufmerksamkeit auf die Wiener Stadtlandwirtschaft lenken will.



Geöffnet ist die Gartenbar von Donnerstag bis Sonntag von 13-22 Uhr, sowie an den ausgewählten Spieltagen ab 17:00 Uhr (Reservierung wird dringend empfohlen unter www.gugumuck.at/gartenbar)

Alle Public-Viewing-Termine der Schneckenfußball-EM

21 Uhr Spiele:

Sa., 26.6., 21 Uhr

So., 27.6., 21 Uhr

Di., 29.6., 21 Uhr

Fr., 2.7., 21 Uhr

Sa., 3.7., 21 Uhr



Halbfinale

Di., 6.7., 21 Uhr

Mi., 7.7., 21 Uhr



Finale

So., 11.7., 21 Uhr

Datum: 26.06.2021, 21:00 Uhr

Ort: Gugumucks Gartenbar

Rosiwalgasse 44, 1100 Wien, Österreich

Url: http://www.gugumuck.at/gartenbar

Alle Infos und Tischreservierungen: Jetzt reservieren

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen und Pressefotos unter:

Andrea Grabner, BA

office @ gugumuck.at

0676/3653643