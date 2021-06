ÖGB-Schumann: „Fachkräftestipendium erster Schritt für dringend notwendige Ausbildungsoffensive in der Elementarpädagogik“

Weitere Maßnahmen zur Aufwertung der Elementarpädagogik müssen folgen

Wien (OTS) - Der ÖGB begrüßt das Fachkräftestipendium für Erwachsene, die auf Elementarpädagogik umschulen wollen, als ersten positiven Schritt. Die vom Ministerrat beschlossene Regelung sieht eine finanzielle Unterstützung in Höhe des Arbeitslosengeldes für die Dauer der dreijährigen Ausbildung am Erwachsenenkolleg der BAFEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) vor.

„Das Fachkräftestipendium kann aber nur der Auftakt zur dringend notwendigen Ausbildungsoffensive in der Elementarpädagogik sein,“ so ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende Korinna Schumann. Es benötigte weit mehr, um gegen den Personalmangel in der Branche anzukämpfen und den Beruf aufzuwerten.



Schumann erklärt: „Finanzielle Unterstützung braucht es nicht nur in Form von Stipendien, um die Branche attraktiver zu gestalten. Wir fordern einen prinzipiellen Ausbau der Kinderbildungsplätze. Das bedeutet auch mehr Geld für Personal und Räumlichkeiten“. Im vergangene Woche in allen Bundesländern präsentierte Sozialpartnerpapier „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ ist die Forderung präzisiert, mindestens ein Prozent der Wirtschaftsleistung soll in die Elementarpädagogik fließen.



„Der ebenfalls vorgeschlagene Ausbau des Kolleg-Modells auf weitere Bundesländer ist sehr begrüßenswert. Mittelfristig muss es aber auch einen Abschluss auf tertiärem Niveau geben,“ so Schumann weiter. Auch brauche es eine österreichweit einheitliche Regelung für die Ausbildung von Assistenzkräften. Diese sind derzeit je nach Bundesland sehr unterschiedlich.



Damit in der Ausbildung einheitliche Qualitätsstandards gesetzt werden können, fordern die Sozialpartner außerdem ein Bundesrahmengesetz mit hohen Mindeststandards.

