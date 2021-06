AVISO: Aktion „Weg mit Ausbildungs-Ping-Pong im Gesundheitsbereich!“

Montag, 28. Juni, ab 9 Uhr verwandeln junge GewerkschafterInnen von vida und younion den Wiener Ballhausplatz in einen riesigen „Ping-Pong-Tisch"

WIen (OTS) - Am Montag, dem 28. Juni 2021, werden junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der vida Jugend und young younion mit einem überdimensionalen Ping-Pong-Spiel vor dem Bundeskanzleramt auf die dramatische finanzielle Situation von Auszubildenden im Gesundheits- und Sozialbereich aufmerksam machen. Dazu wird der Ballhausplatz in einen riesigen „Ping-Pong-Tisch" verwandelt.



Viele Betroffene müssen sich ihre Ausbildung im Gesundheits- und Sozialbereich teilweise oder sogar komplett selbst finanzieren. Daher entscheiden sich viele Interessierte gegen eine Ausbildung in diesen Berufssparten. Gleichzeitig herrscht in Österreichs Gesundheitseinrichtungen seit Jahren ein spürbarer Personalmangel und bis 2030 werden 75.000 zusätzliche Fachkräfte gebraucht. Diese Situation könnten Bund und Länder als verantwortliche Entscheidungsträger durch angemessene Finanzierungsmodelle für Auszubildende in den Griff bekommen. Stattdessen wird aber seit Jahren der „Ball der Verantwortung“ hin und her gespielt.

Zeit: 28. Juni 2021, ab 9 Uhr

Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien

