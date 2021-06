KORRIGIERTE NEUFASSUNG ZU OTS0152 - Pilotaktion für Modellregionen: Gewappnet sein für die Folgen der Klimakrise

Der Klima- und Energiefonds unterstützt mit 5 Millionen Euro regionale Maßnahmen zum Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels.

Wien (OTS) - Zunehmende Hitze, Trockenheit, intensiver Starkregen und Ernteausfälle – in Österreich sind die Auswirkungen des Klimawandels bereits deutlich zu spüren. Mit dem Programm „Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ (KLAR!) unterstützt der Klima- und Energiefonds Modellregionen dabei sich an Extremwetterereignisse anzupassen und auf künftige klimatische Veränderungen vorzubereiten. In Summe stehen 5 Mio. Euro, dotiert aus Mitteln des Klimaschutzministeriums, zur Verfügung. Neu ist, dass mit dem Pilotprojekt „KLAR!Invest“ heuer auch gezielte Investitionsaktivitäten in den Regionen gefördert werden. Projekte in den Bereichen Hitzeschutz oder Wassermanagement werden mit bis zu 40.000 Euro pro Modellregion unterstützt.

Von baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen, Begrünung und Renaturierung bis hin zur Bewusstseinsbildung für die Klimakrise und ihre Folgen – bereits 74 Modellregionen arbeiten erfolgreich an der Anpassung an den Klimawandel. Aktuell stehen wieder 5 Mio. Euro zur Förderung von Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung. Antragsberechtigt sind neue und bestehende Modellregionen.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Die Folgen der Klimakrise sind schon heute deutlich spürbar – Als Alpenregion ist Österreich leider besonders betroffen. Deshalb müssen wir uns wappnen und das rechtzeitig und zukunftsorientiert. Ganz wichtig ist dabei, dass wir im Einklang mit Mensch und Natur die notwendigen Maßnahmen ergreifen.“

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Ingmar Höbarth: „Mit KLAR! zeigen wir auf, welche regionalen Maßnahmen getroffen werden können, um den Folgen der Klimakrise zu begegnen. Trockenheit in der Forst- und Landwirtschaft, schneearme Winter oder zerstörerische Überflutungen: Wer sich mit gezielten Maßnahmen vorbereitet und Bedrohungen erkennt, kann die Folgen des Klimawandels abmildern.“

Das Förderprogramm „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“

Mit dem Programm „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsregionen“ unterstützt der Klima- und Energiefonds seit 2016 Modellregionen zur Anpassung an den Klimawandel in ganz Österreich. KLAR! ist damit Vorreiter in Europa. Die Modellregionen entwickeln ein maßgeschneidertes Anpassungskonzept mit regional zugeschnittenen Maßnahmen und setzen diese in weiterer Folge um. Seit Mai 2021 sind 74 Regionen Teil dieses österreichweiten Netzwerkes. KLAR! richtet sich an Gemeinden im ländlichen Raum, die sich zu Regionen zusammenschließen. Eine Klimawandel-Anpassungsmodellregion soll dabei aus mindestens zwei Gemeinden bestehen und mindestens 3.000 und höchstens 60.000 Einwohner*innen umfassen. Erstmals werden mit „KLAR! Invest“ heuer außerdem Investitionsmaßnahmen in den Themenbereichen Hitzeschutz und Wassermanagement gefördert. Insgesamt steht ein Förderbudget von 5 Mio. Euro zur Verfügung.

Die Ausschreibung „KLAR!“ ist von 24.06.2021 bis 31.01.2022 um 12:00 Uhr geöffnet, die Einreichfrist für „KLAR! Invest“ Stufe 1 endet bereits am 17.09.2021 um 12:00. Die Einreichung erfolgt online über www.umweltfoerderung.at.

