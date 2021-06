ORF III am Freitag: Peter-Alexander-Doppel mit „Liebe, Jazz und Übermut“ und „So ein Millionär hat's schwer“

Außerdem: „Nadja Maleh – Highlights“ und „Kultur Heute Spezial“ vom Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information setzt am Freitag, dem 25. Juni 2021, die mehrwöchige Peter-Alexander-Retrospektive ab 20.15 Uhr mit gleich zwei Filmklassikern fort. Auf „Liebe, Jazz und Übermut“ folgt eine neu restaurierte Fassung von „So ein Millionär hat’s schwer“, die erstmals in 16:9 und in HD-Qualität zu sehen ist. Abschließend präsentiert Nadja Maleh Höhepunkte ihres kabarettistischen Schaffens.

Am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) ein umfassendes Nachrichtenupdate. Im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.30 Uhr) mit einer verlängerten Spezialsendung vom Finale des mehrsprachigen Redewettbewerbes „SAG’S MULTI!“, der seit elf Jahren Deutsch, Mehrsprachigkeit und Internationalität junger Menschen fördert und diese ermutigt, persönlich Position zu beziehen und mit einer Rede ein Publikum zu bewegen.

Im Hauptabend wartet „Liebe, Jazz und Übermut“ (20.15 Uhr): Im Spielfilm von Erik Ode aus dem Jahr 1957 herrscht Aufregung in Schloss Tiefenstein: Dem malerisch gelegenen Internat für musikbegabte Waisenkinder steht hoher Besuch ins Haus, denn die US-amerikanischen Finanziers wollen nach dem Rechten sehen. Dummerweise hat die Heimleiterin Himmelreich (Grethe Weiser) aus Kostengründen gerade erst das Lehrpersonal reduziert. Doch Peter Hagen (Peter Alexander), der Leiter einer Jazz-Band, soll die musiklahmen Kinder wieder auf Vordermann bringen. Um 21.55 Uhr folgt die restaurierte Fassung von Géza von Cziffras 1958 entstandenem Film „So ein Millionär hat’s schwer“. Der junge und fröhliche Edward (Peter Alexander) ist Erbe eines großen Vermögens. Er lebt nun in Saus und Braus an der Riviera und ist von Mädchen umschwärmt. Als er die bezaubernde Serviererin Ninette (Germaine Damar) kennenlernt, will er endlich um seiner selbst willen geliebt werden. Da er weiß, dass Ninette reiche Nichtstuer nicht ausstehen kann, nimmt er eine Stelle als Kellner an.

Als Ausklang des Abends um 23.30 Uhr präsentiert Nadja Maleh die bisherigen „Highlights“ ihres kabarettistischen Schaffens. Alle ihre Figuren sind schräg, durch sprachliche und mimische Überspitzung schafft sie herrliche Charaktere und zieht Zwischenmenschliches gekonnt durch den Kakao.

