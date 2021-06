NEOS: Vorarlberger Loacker folgt Schellhorn als „starke Stimme für Wirtschaft und Unternehmertum“

Tiroler Unternehmerin Seidl rückt auf freiwerdendes Mandat im Nationalrat nach

Wien (OTS) - Nachdem NEOS Mandatar Sepp Schellhorn nach sieben Jahren von der Politik wieder mit ganzer Kraft in seine Betriebe zurückkehrt, rückt die Innsbrucker Gemeinderätin Julia Seidl auf das freiwerdende Mandat auf der Bundesliste im Nationalrat nach.

Die 39-jährige vertritt NEOS seit 2018 im Gemeinderat der Tiroler Landeshauptstadt. Die gebürtige Innsbruckerin ist selbst Unternehmerin und ist seit kurzem auch eines von sieben Mitgliedern im NEOS Bundesvorstand.

Als „starke Stimme für Wirtschaft und Unternehmertum“ im Nationalrat folgt nach einem Beschluss des Klub-Präsidiums Gerald Loacker Sepp Schellhorn in der Rolle als NEOS-Wirtschaftssprecher.Der Vorarlberger ist seit 2013 pinker Abgeordneter und hat sich bislang als versierter Sozial- und Gesundheitssprecher einen Namen gemacht. Bei der Wahl 2019 erreichte Loacker mit beeindruckenden 13,6 % ein NEOS-Direktmandat in seinem Bundesland. Der 48-jährige ist auch einer der Stellvertreter von Beate Meinl-Reisinger in ihrer Funktion als NEOS Klubobfrau im Nationalrat sowie Mitglied im NEOS Bundesvorstand.

„NEOS haben immer versprochen, mit Persönlichkeiten aus der Mitte für die Mitte Politik zu machen. Unsere Kraft besteht darin, Praktiker wie unter anderen Sepp Schellhorn in unseren Reihen zu haben, die nach einer intensiven Zeit in der Politik nun wieder in ihren Beruf zurückkehren. Dass wir seine Arbeit mit zwei ausgezeichneten Abgeordneten nahtlos fortsetzen können, zeigt, wie solide und breit unsere junge Bewegung mittlerweile aufgestellt ist“, freut sich NEOS-Vorsitzende und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger auf das neue Team.

