Österreich bekommt modernes Schlagerradio

Graz (OTS) - Das Leben ist schön. Und das hört man jetzt auch: Österreichs neues Schlagerradio steht in den Startlöchern! Mit 28. Juni geht Radio Flamingo auf Sendung.

Wer Schlager liebt, darf schon einmal die Ohren spitzen und sich vor allem freuen. Denn am 28. Juni geht Radio Flamingo „on air“. Der neue österreichweite Radiosender der Styria Media Group AG verspricht und hält: Alles Schlager und jede Menge gute Laune! Und das gilt rund um die Uhr, immer und überall, egal ob zu Hause, unterwegs, im Job oder im Urlaub. Denn ausgestrahlt wird Radio Flamingo über DAB+, also über Digitalradio, via App, als Livestream auf www.radioflamingo.at im Web und via Smart Speaker.

Auf dem moderierten Programm schlägt‘s Schlager rund um die Uhr – für alle, die, um in Helene Fischers Worten zu sprechen, „immer wieder dieses Fieber spüren“ wollen. Egal ob mit modernen Schlagern von Vanessa Mai, Stereoact und Nik P., Kultschlagern zum Mitsingen von Andrea Berg und Jürgen Drews oder mit Schlageroldies von Connie Francis, Bill Ramsey und Peter Kraus: Radio Flamingo lässt nichts aus, was das Herz jedes Schlagerfans höherschlagen lässt, stündliche News und das Wetter für ganz Österreich inklusive. „Radio Flamingo macht das Leben schöner“, verspricht Geschäftsführer Gottfried Bichler ein durch und durch mit positivem Lebensgefühl aufgeladenes Hörerlebnis. „Mit dem Musikformat werden wir einem Trend gerecht“, sagt Bichler. „Schlager erfreuen sich auch bei der Jugend immer größerer Beliebtheit. Vom Bodensee über Großglockner und Dachstein bis Wien: Radio Flamingo wird DER Schlagersender für ganz Österreich und alle Österreicher.“

Im Mittelpunkt des Programms von Radio Flamingo steht Musik, die beflügelt. Von 9 bis 14 Uhr sind werktags überhaupt die Hörerinnen und Hörer die Musikchefs: In der Wunschbox laufen die beliebtesten Schlager der Österreicher – gewünscht via Anruf, www.radioflamingo.at oder über die Radio Flamingo App. Rund um Schlager und Schlagerstars dreht sich dann auch alles in „Radio Flamingo am Nachmittag“: Stars & Stories, Tratsch & Klatsch und prominente Gäste im Interview. Auch Austropop wird großgeschrieben. Am Montag läuft – als eines von vielen Specials – von 18 bis 20 Uhr ausschließlich Musik made in Austria. Das wird der Treffpunkt Nummer 1 der heimischen Musikszene rund um Andreas Gabalier, Die Seer, Melissa Naschenweng, Die Draufgänger, Meilenstein und DJ Ötzi. Ohne Unterbrechung!

Radio Flamingo, das neue Schlagerradio für ganz Österreich! Hier schlägt‘s Schlager - ab 28. Juni!

Der schnellste Weg zu Radio Flamingo – immer und überall:

Über Digitalradio ist das Flamingo Schlagerradio in bester Qualität zu hören. DAB+ Geräte sind in gut sortierten Elektro-Fachmärkten erhältlich und mittlerweile Standard in Neuwagen. Einfach nach Radio Flamingo suchen und schon geht die Schlagerparty los. Web: Via Livestream auf radioflamingo.at gibt’s die volle Schlagerpower nonstop.

Via Livestream auf radioflamingo.at gibt’s die volle Schlagerpower nonstop. App: Schlager To Go gibt’s dank der Radio Flamingo App! Einfach im App-Store für Android und iOS downloaden.

Schlager To Go gibt’s dank der Radio Flamingo App! Einfach im App-Store für Android und iOS downloaden. Smart Speaker: Mit Smart Speakern wie Amazon Alexa und Google Assistant gibt‘s Schlager auf Kommando! „Starte Radio Flamingo“ für 100% gute Schlager, 100% gute Musik.

Mit Smart Speakern wie Amazon Alexa und Google Assistant gibt‘s Schlager auf Kommando! „Starte Radio Flamingo“ für 100% gute Schlager, 100% gute Musik. Social Media: Top informiert ist man auch über die Radio Flamingo Fanpages auf INSTAGRAM und FACEBOOK.

