IQVIA OTC Mirror und Quality Awards 2021

Die österreichische Apothekerschaft wurde wie jedes Jahr um ihre Meinung zu den führenden Herstellern im Bereich von rezeptfreien Arzneimitteln gefragt

Wien (OTS) - Die Gewinner des IQVIA OTC Mirror und der Quality Awards 2021 stehen fest. In Kooperation mit dem österreichischen Apothekerverband hat IQVIA auch 2021 die jährliche Apothekenumfrage über das Image der am OTC-Markt vertretenen Unternehmen durchgeführt. Die Empfehlung der Apotheken ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf das Kaufverhalten von OTC-Produkten. Die jährliche Befragung hält den OTC-Herstellern in gewisser Weise den Spiegel vor und spielt direktes Feedback zur Wahrnehmung durch die Apothekerschaft zurück.

Wie bereits im letzten Jahr wurde die OTC-Mirror-Befragung zur Gänze online durchgeführt. Bereits seit 2011 wird der IQVIA OTC Mirror mit einem standardisierten Fragebogen durchgeführt, um die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren gewährleisten zu können. Der Teilnehmerkreis besteht gleichmäßig verteilt aus pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten und ApothekerInnen.

Sechs Kategorien

Die OTC-Hersteller wurden durch die TeilnehmerInnen in sechs unterschiedlichen Kategorien bewertet: Gesamtzufriedenheit, Empfehlungsbereitschaft, Außendienst-MitarbeiterInnen, Marketing, Werbung & Schulung, Geschäftsbeziehungen sowie Produkte & Innovation. Der IQVIA OTC Mirror Award basiert auf den Kriterien Gesamtzufriedenheit, Zufriedenheit mit der Qualität der Produkte, Empfehlungsbereitschaft sowie der Zufriedenheit mit dem Außendienst. Zusätzlich werden vier IQVIA Quality Awards in den Bereichen „Verbraucherinformationen in den Medien“, „Schulungsangebote“ und „Innovation des Jahres“ sowie dieses Jahr erstmalig im Bereich „Beste digitale Initiative“ verliehen.

Zum dritten Mal in Serie sicherte sich das steirische Unternehmen Apomedica den ersten Platz beim IQVIA OTC Mirror Award 2021. Den zweiten Platz teilen sich mit exakt gleichem Punktestand die Unternehmen Bayer und Kwizda.

„ Ich gratuliere vonseiten der Apothekerschaft zu diesem Erfolg. Der Sieg ist ein Verdienst und gleichermaßen ein Auftrag, auch im nächsten Jahr mit demselben Elan weiterzumachen .“

Mag. Thomas Veitschegger, 1. Vizepräsident des Österreichischen Apothekerverbands

Quality Awards an Apomedica

Alle vier IQVIA OTC Quality Awards gehen an den Erstplatzierten des OTC Mirror Awards 2021. Das Unternehmen Apomedica hat damit in allen Kategorien abgeräumt und darf insgesamt fünf Preise mit nach Hause nehmen. Das Unternehmen erreicht in den Bereichen „Verbraucherinformation in den Medien“, „Schulungsangebote“, „Innovation des Jahres“ mit dem Produkt „Dr. Böhm® Gelenkscomplex intensiv“ und „Beste digitale Initiative“ mit seinem Online-Fortbildungsangeboten und Webinaren jeweils die Bestplatzierung.

„ Bereits im letzten Jahr konnte Apomedica das Rennen in allen Kategorien für sich entscheiden und seine Dominanz dieses Jahr verteidigen. Ich gratuliere herzlich zu diesem außergewöhnlichen Erfolg .“

Mag. Stefan Baumgartner, Geschäftsführer von IQVIA in Österreich

