AK Preismonitor: Keep cool – Hitzige Preisunterschiede bei Klimaanlagen!

Preise bei fixen Klimaanlagen und Wartungen variieren je nach Anbieter stark

Wien (OTS) - Hundstage und Tropennächte – da kann es in manchen Wohnungen ganz schön heiß hergehen. Wer sich eine fixe Klimaanlage überlegt, muss mit großen Preisunterschieden rechnen. Die AK ortete Preisdifferenzen bis zu rund 200 Prozent für Klimaanlagen inklusive Lieferung und Montage. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei 14 Wiener Kälte- und Klimatechnikbetrieben.

Der AK Preismonitor zeigt konkret: Wer sich eine fixe Klimaanlage anschaffen möchte, muss durchschnittlich mit rund 2.850 Euro rechnen. Die Mindestkosten der preiswertesten fixen Klimaanlage machen je nach Geschäft inklusive Lieferung und Montage zwischen 1.800 und 5.453 Euro aus. Das ist eine Preisdifferenz von knapp 203 Prozent.

Das Servicepauschale für die jährliche Wartung der Klimaanlage beträgt je nach Geschäft zwischen 144 und 310 Euro.

So kühlt der Wunsch nach einer Klimaanlage nicht ab – das sollten Sie wissen:

+ Nicht einfach loslegen: Für den Einbau einer Klimaanlage mit Außengerät gibt es zivil- und öffentlich-rechtliche Vorschriften, die je nach Bundesland variieren können. Am besten in einem ersten Schritt mit dem Hausverwalter/Eigentümer reden.

+ Fachmann/Fachfrau ranlassen: Lassen Sie einmal im Jahr Ihre Klimaanlage durch eine/n Fachmann/Fachfrau warten. Es können sich Bakterien und Pilze in den Filtern und Rohren vermehren.

+ Auf die Temperatur kommt’s an: An sehr heißen Tagen sollte der Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenbereich nicht mehr als sechs Grad Celsius betragen. Ein größerer Temperaturunterschied könnte das Herz-Kreislauf-System belasten.

Zum AK Preismonitor: Die AK hat zwischen 22.4. und 27.5.2021 bei 14 Wiener Kälte- und Klimatechnikbetrieben die Kosten der preiswertesten Variante einer fixen Klimaanlage erfragt. Angenommen wurde eine 90 Quadratmeter Neubauwohnung.

SERVICE: Den AK Preismonitor zu den Klimaanlagen finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/klimaanlagen.

