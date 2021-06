Europäischer Verband der lokalen Energieunternehmen zu Gast beim VKÖ

High-level Meeting der kommunalen Energiewirtschaft in Wien

Wien (OTS) - Am 23. Juni 2021 fand die Generalversammlung sowie die Sitzung des Vorstands des Europäischen Verbandes der lokalen Energieunternehmen (CEDEC) in Wien statt. Auf Einladung des Verbandes kommunaler Unternehmen Österreichs (VKÖ) trafen sich internationale VertreterInnen kommunaler Energieversorgungsunternehmen zu den Themen EU-Organisation der Verteilnetzbetreiber (EU DSO Entity), europäisches Fit-für-55-Paket sowie kommende Initiativen der EU-Kommission im Bereich Gas.

Der Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke, Peter Hanke, begrüßte die internationale ExpertInnengruppe in Wien: „Zur Stärkung und Förderung internationaler Kooperationen im Bereich der Daseinsvorsorge und insbesondere zwischen kommunalen Energieunternehmen ist der persönliche Austausch unerlässlich. Nach den vergangenen Monaten der Coronakrise ist es für mich daher eine besondere Freude diese hochkarätige europäische Delegation in der Stadt Wien willkommen zu heißen und mit Ihnen die aktuellen Herausforderungen der kommunalen Unternehmen in Europa zu diskutieren.“

„Der kommunale Sektor sieht sich vor allem durch die globale Coronakrise, den European Green Deal aber auch durch die fortschreitende Digitalisierung mit immer neuen und wachsenden Herausforderungen konfrontiert. Wir haben uns einer grünen Energiewende verschrieben, um dem Klimawandel aktiv entgegenzuwirken. Nachhaltig verlässliche Partnerschaften und kommunale Kooperationen auf europäischer Ebene sind dafür unverzichtbar“, ergänzt Peter Weinelt, Generaldirektor-Stellvertreter der Wiener Stadtwerke.

VKÖ-Präsident und Geschäftsführer der Wiener Netze, Gerhard Fida, lud in den „Smart Campus“ ein. Die 2016 fertiggestellte Zentrale der Wiener Netze ist eines der energieeffizientesten und nachhaltigsten Bürokomplexe Europas und bot damit den passenden Rahmen für die Veranstaltung.

„Die lokalen Energieunternehmen sind die zentralen Treiber der Energiewende in Europa. Dass es auf EU-Ebene einer stabilen Position und einer starken Stimme für kommunale Unternehmen bedarf, wird uns bei unserer Verbandsarbeit immer wieder und erst zuletzt im Prozess zur Etablierung der EU DSO Entity verdeutlicht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Wiener GastgeberInnen, dass wir nach über einem Jahr der virtuellen Diskussion heute wieder physisch zum Austausch in Wien zusammenkommen können“, so Florian Bieberbach, CEDEC-Präsident und Geschäftsführer der Stadtwerke München.

„Im nächsten Jahr vertritt der VKÖ bereits seit insgesamt 30 Jahren die Interessen der kommunalen Unternehmen in Österreich und fördert durch den Diskurs in den Gremien der EU-Spitzverbände auch den internationalen Wissenstransfer und Best-Practice-Austausch für alle unsere Mitgliedsunternehmen. Gerade weil die Interessenslage des kommunalen Sektors auf EU-Ebene häufig sehr ähnlich ist, ist eine länderübergreifende Abstimmung besonders wichtig“, fasst Gerhard Fida das Engagement des VKÖ zusammen.

Stadtrat Peter Hanke lud die gesamte Sitzungsgesellschaft im Anschluss zum Empfang ins Rathaus der Stadt Wien ein.

Der Verband kommunaler Unternehmen Österreichs

Der VKÖ wurde 1992 gegründet und vertritt die Interessen der österreichischen kommunalen Unternehmen auf europäischer und nationaler Ebene. Der Verband unterstützt die Mitgliedsunternehmen bei der Erfüllung ihres kommunalen Versorgungsauftrages. Insbesondere Entwicklungen auf europäischer Ebene erfordern frühzeitiges und nachhaltiges politisches Engagement. Über ein effektives Netzwerk von Partnern aus ganz Europa tritt der VKÖ für die Anliegen seiner Mitglieder ein. So ist der VKÖ Mitglied des europäischen Verbandes lokaler und regionaler Strom- und Gasversorgungsunternehmen (CEDEC) mit über 1500 Mitgliedsunternehmen in ganz Europa. Der VKÖ kooperiert eng mit dem Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG). Seit 2010 fungiert Heidrun Maier-de Kruijff als Geschäftsführerin beider Verbände. Präsident des VKÖ ist der Geschäftsführer der Wiener Netze GmbH, DI Gerhard Fida. Der Verband hat seinen Sitz in Wien.

Europäischer Verband der lokalen Energieunternehmen

CEDEC vertritt die Interessen von mehr als 1500 kommunalen und lokalen Energieunternehmen auf Ebene der Europäischen Union. Der 1992 gegründete Verband mit Sitz in Brüssel vereint Mitglieder (Verbände und Unternehmen) aus Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Bulgarien, Schweden, der Schweiz, Norwegen und Polen. Seit 2019 ist Dr. Florian Bieberbach Präsident des CEDEC. Er ist zugleich Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München GmbH und Mitglied des Leitausschusses für Energiewirtschaft des VKU. Generalsekretär von CEDEC ist seit 1998 Gert De Block.

