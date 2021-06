SJ-Stich zum SPÖ-Bundesparteitag: “Neue Mehrheiten braucht das Land!”

Sozialistische Jugend forciert klares SPÖ-Bekenntnis zum Kampf für neue Mehrheiten

Wien (OTS) - “Viele starke und wichtige Forderungen werden am SPÖ-Bundesparteitag am Samstag diskutiert und beschlossen werden. Die aktuelle Situation stellt eine Zäsur im politischen Österreich dar. Es ist an der Zeit, in ein neues Zeitalter aufzubrechen. Der SPÖ-Bundesparteitag muss der Auftakt der Mission sein, Österreich in den kommenden Jahren mit neuen Mehrheiten aus der Krise zu führen. Dafür braucht es eine starke und konsequente Sozialdemokratie, die gestalten will und den Führungsanspruch in diesem Land stellt”, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ). Die SJ bringt dazu am Bundesparteitag den Antrag ein, neue Mehrheiten jenseits von Türkis und Blau zu forcieren, sowie Koalitionen mit Skandal-Kanzler-Kurz auszuschließen.



Ohne neue Mehrheiten könne es, so Stich, keine zufriedenstellenden Antworten auf die Krise geben. “Als sozialdemokratische Bewegung haben wir in den letzten Monaten viele gute Vorschläge zur Bewältigung der Corona-Folgen auf den Tisch gelegt. Maßnahmen wie eine Arbeitszeitverkürzung, ein gerechter Beitrag von Milliardären oder eine Lehrstellengarantie für Jugendliche werden langfristig jedoch nur mit neuen Mehrheiten möglich sein”, so Stich weiter.



“Die Richtung ist daher klar: Wir müssen mit unseren Visionen und Forderungen mit aller Kraft an neuen Mehrheiten arbeiten. Unabhängig davon, wann die türkise Truppe aus Kalkül und Eigennutz die nächste Koalition in die Luft sprengt”, so Stich abschließend.



