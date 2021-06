Erweitertes Service-Portfolio bei JÄGER Hausbetreuung

Immobiliendienstleister baut auf eigenen Malerbetrieb

Wien (OTS) - Bereits seit 1985 bietet der qualitätsorientierte Immobiliendienstleister JÄGER mit seiner Kerndienstleistung „Hausbetreuung“ eine hochqualitative Rundum-Betreuung. Jetzt ergänzt ein eigener Malerbetrieb das umfassende Portfolio, um Kunden so noch mehr bieten zu können. Hausverwaltungen & -eigentümer in Wien und Niederösterreich profitieren dabei von allen Leistungen der Gewerke Maler & Anstreicher und Bodenleger und erlangen so den letzten Schliff für ihre Immobilien.



Im Rahmen des erweiterten Service-Portfolios übernehmen die Profis des qualitätsorientierten Multidienstleisters JÄGER sowohl kleine Ausbesserungs- & Sanierungsarbeiten als auch Auffrischungen und komplette Erneuerungen für Privat- & Gewerbekunden. Dabei sind den Kundenwünschen keine Grenzen gesetzt: Die Maler & Anstreicher, Lackierer und Bodenleger bringen Immobilien sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zum Strahlen. „Als Full Service Dienstleister ist es uns besonders wichtig, Kunden mit unserem umfassenden Know-how nicht nur im Rahmen einer Rundum-Hausbetreuung zu unterstützen, sondern auch für einen hochwertigen ersten Eindruck der Immobilien zu sorgen“, ist Thomas Jäger, CEO der JÄGER Hausbetreuung, begeistert. Mit einem eigenen Malerbetrieb wird genau das möglich. Denn so erhalten die Kunden des österreichischen Familienunternehmens alle Leistungen der Gewerke Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung, Maler & Anstreicher sowie Bodenleger aus nur einer Hand – langfristig ein echter Mehrwert. Denn statt langwierigem Suchen nach qualifizierten Unternehmen für verschiedene Einzelleistungen, können sich Hausverwaltungen & Co. auf andere wichtige Dinge ihres Berufsalltages konzentrieren. „So können wir sicherstellen, dass etwaige Problemstellungen frühzeitig erkannt, mit den empfohlenen Maßnahmen behoben und Immobilienverwalter & -besitzer zusätzlich entlastet werden“, fährt Jäger fort.



Neuer Glanz für Immobilien von morgen

Die vielfältigen Leistungen des eigenen Malerbetriebes umfassen dabei hochqualitative Arbeiten an Wänden sowie Fassaden für Büroräume, Stiegenhäuser, Wohnungen oder Gebäudekomplexe. Auch die speziellen Bedürfnisse von Zäunen, Geländern, Haus- und Hoftüren sowie Fenstern werden durch die Profis von JÄGER erfüllt. Mit einem fachgerechten Anstrich werden Holz und metallische Oberflächen nicht nur optisch aufgewertet, sondern auch langfristig vor jeder Witterung geschützt. Im Rahmen der Portfolio-Erweiterung wurden neben Innen- und Außenwänden auch die Böden als Aushängeschild einer Immobilie bedacht. Die Profis des qualitätsorientierten Multidienstleisters verhelfen bestehenden Böden zu neuem Glanz oder entfernen alte und verlegen anschließend neue Beläge. Ausgestattet mit dem neuesten Equipment und unter Verwendung hochwertiger Materialien werden so – je nach Bedarf – edles Parkett, strapazierfähige Dielen- oder sanfte Teppichböden sowie pflegeleichtes PVC angebracht. Von einem Hausbetreuungsunternehmen zu einem Full Service Facility Manager herangewachsen, steht JÄGER seinen Kunden bei sämtlichen Leistungen rund um die Immobilie zur Seite und bringt so Qualität ins Haus.



Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH

Mag. Tamara Soffried

Consultant

Externe Medienbetreuung JÄGER Hausbetreuung GmbH



Badstraße 14a, 2340 Mödling

Mobil: +43 (0) 699-1234 24-21

E-Mail: soffried @ putzstingl.at