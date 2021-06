Erste kostenlose ÖH MedAT-Simulation – ein voller Erfolg mit Vergrößerungspotential

ÖH Med Wien startet Gegeninitiative zu kostenpflichtigen Vorbereitungsunterlagen- und kursen.

Wien (OTS) - Das Referat für Studien und Maturant_innenberatung (MatBe) der Hochschüler_innenschaft an der MedUni Wien (ÖH Med Wien) veranstaltete am 05. Juni 2021 die erste kostenlose Online MedAT-Testsimulation für alle Studienwerber_innen, um ihnen eine Alternative zu den kommerziellen Kursanbietern zu geben. Gleichzeitig will die ÖH Med Wien den Universitäten aufzeigen, wie Studienwerber_innen bei Aufnahmeverfahren kostenlos unterstützt werden können, wie derzeit auch in der aktuellen Novelle des Universitätsgesetzes gefordert wird.

Am 21. Juli 2021 findet wieder der Aufnahmetest für die Medizinischen Universitäten Österreichs und die Medizinische Fakultät Linz statt, zu welchem heuer 17.823 Studienwerber_innen angemeldet sind. Aufgrund des großen Andrangs wächst auch der Markt der kommerziellen Anbieter von überteuerten Vorbereitungsmaterialien stetig weiter, was die soziale Selektivität zunehmend verstärkt. Aus diesem Grund erweiterte das MatBe der ÖH Med Wien ihr bereits vorhandenes Angebot an kostenlosen Vorbereitungsunterlagen heuer um eine Online MedAT-Testsimulation. In zahlreichen Arbeitsstunden erstellte das Team des MatBe, bestehend aus Human- und Zahmedizinstudierenden, die einzelnen Unterteile des Aufnahmetests. Die kostenlose Simulation ist uns eine Herzensangelegenheit, da wir die Situation der Studienwerber_innen kennen und sie bei der Vorbereitung unterstützen wollen. , sagt Philip Richter (Organisator und Sachbearbeiter) über die Planung.

Um 9 Uhr am Morgen des 05. Juni starteten ca. 300 Interessierte den Probetest. Die Online-Veranstaltung konnte problemlos durchgeführt werden und endete nach 6 Stunden mit einer Fragerunde aller Teilnehmer_innen. Iustin-Andrei Ţibu (Organisator und Sachbearbeiter) über das Event: Ich freue mich, dass wir den MedAT Kandidat_innen die Möglichkeit geben konnten, sich ein Stück weiter auf den Aufnahmetest vorzubereiten und zwar ohne die beträchtliche Kostenbeteiligung, die eine Testsimulation normalerweise mit sich bringt.

Auch die aktuell in Begutachtung stehende Novelle des Universitätsgesetzes, soll hier eine Besserung bewirken: Als ÖH Med Wien sehen wir die soziale Selektivität von Aufnahmeverfahren äußerst kritisch und arbeiten dieser seit Jahren entgegen. Wir begrüßen daher den Vorschlag zur Änderung des Universitätsgesetzes, da dadurch die Universitäten zur Bereitstellung von kostenlosen Vorbereitungsangeboten verpflichtet werden. , sagt Nicole Sophie Brunner (Referentin für Studien- und Maturant_innenberatung).

Doch die Online Testsimulation soll erst der Anfang sein. Erlauben es die Rahmenbedingungen, soll dieses Angebot weiter ausgebaut werden und – um die Simulation noch realer zu gestalten – auch in Präsenz stattfinden.

Kostenloses MedAT Vorbereitungsmaterial der ÖH Med Wien https://medat.oehmedwien.at/

