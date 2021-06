26.6. Demonstration gegen Faschismus und Patriarchat

Ein antifaschistisches Bündnis geht am Samstag in Wien-Favoriten gegen den türkischen Angriffskrieg in Kurdistan auf die Straße

Wien (OTS) - Vor einem Jahr griffen türkische Faschisten und Islamisten eine Kundgebung gegen Feminizid von türkischen und kurdischen Feminist:innen an, und es kam darauffolgend zu mehrtägigen Ausschreitungen im Wiener Stadtteil Favoriten. Nun ruft am Jahrestag der Angriffe ein antifaschistisches Bündnis zu einer Demonstration auf, um gegen Faschismus, Patriarchat und den Krieg in Kurdistan auf die Straße zu gehen (https://fb.me/e/1vGZN9kch)

Zudem will sich das Bündnis mit der Demonstration auch gegen den Krieg des türkischen Staates in Kurdistan und Rojava/Nordostsyrien stellen. „Das NATO-Mitglied Türkei verbreitet vor den Augen der Weltöffentlichkeit seine faschistische und menschenverachtende Ideologie durch die gewaltvolle Erweiterung seiner Grenzen“, heißt es dazu im Aufruf. Und weiter: „Solange die Türkei nicht aufgehalten wird, ist dieser Krieg ein NATO-Krieg gegen die Kurd:innen und die gesamte demokratische Opposition.“

Die Demonstration führt durch Wien-Favoriten und beginnt am 26. Juni um 14 Uhr auf Höhe der U-Bahn-Haltestelle Troststraße. Vertreter*innen der Medien sind dazu eingeladen zu kommen.

Zeit: 14:00h

Ort: U1 Trostsraße

Rückfragen & Kontakt:

Mamo Mirzani

Email: antifaschistische.soli.wien @ gmail.com

Telefon: ⁨(+43) 0660 1345839⁩