Allergenspezifische Immuntherapie: Sigmapharm übernimmt den Vertrieb von Depigoid® in Österreich

Wien (OTS) - Mit 01. Juli 2021 erweitert die Sigmapharm Arzneimittel GmbH ihr Produktportfolio und übernimmt exklusiv in Österreich den Vertrieb der depigmentierten polymerisierten Allergenextrakte (Handelsname Depigoid®) von der spanischen LETI Pharma GmbH.

Sigmapharm ist ein international agierendes österreichisches Traditionsunternehmen, das seit Jahrzehnten erfolgreich Arzneimittel und Medizinprodukte entwickelt, produziert und vertreibt. „Unsere Kernkompetenz liegt im HNO-Bereich“, erklärt Dr. Bernhard Wittmann, Geschäftsführer der Sigmapharm Arzneimittel GmbH. „Mit den Präparaten von LETI erweitern wir unser Produktportfolio in einem für unsere Kundinnen und Kunden interessanten Fachgebiet und können eine persönliche Betreuung bieten.“

„Mit Sigmapharm als Partner erhalten Ärztinnen und Ärzte in Österreich verlässlichen Service und eine persönliche, individuelle Beratung vor Ort“, sagt Peter Keysers, Geschäftsleiter Central and Northern Europe bei LETI.

Wie Sigmapharm ist auch LETI Pharma ein international agierendes Traditionsunternehmen. Als Experte für Allergie und Haut blickt die spanische LETI Pharma GmbH auf eine 100-jährige Expertise in der medizinischen Forschung zurück. Mit ihrem ganzheitlichen Portfolio von Allergiediagnostik über Basispflege für atopische Haut bis hin zu ursächlichen Therapien hat LETI immer die individuellen Bedürfnisse von Allergiegeplagten im Blick.

Depigoid® ist als depigmentiertes Allergoid zur subkutanen Immuntherapie (SCIT) bei Pollen- sowie Milbenallergie und seit 20 Jahren am deutschen Markt etabliert.

Depigoid® bietet ein breites Allergenspektrum mit allen wesentlichen Pollen- und Milbenallergenen. In Österreich sind insgesamt 20 Präparate auf dem Markt, darunter 11 seltene Allergene. Durch das patentierte Verfahren der Depigmentierung besitzt Depigoid® eine gut belegte Verträglichkeit und Wirksamkeit. Die rasche Aufdosierung an einem Tag ermöglicht einen patientenfreundlichen Therapiestart. Die hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit von Depigoid® wurde in zahlreichen, qualitativ hochwertigen Studien belegt.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Bernhard Wittmann

Geschäftsführer



Sigmapharm Arzneimittel GmbH

1200 Wien, Leystraße 129

Zweigniederlassung:

7053 Hornstein, Mondpichler Platz 1



T +43 1 330 06 71-0

F +43 1 330 06 71-38

E b.wittmann @ sigmapharm.at

www.sigmapharm.at