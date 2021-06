Mahnwache in Wien gedenkt Opfer von Polizeigewalt in Tschechien

Wien (OTS) - Stanislav Tomáš starb am Samstag nach einem schockierenden Fall von Polizeigwalt in Treplice, Tschechien: Ein Polizist hatte sechs Minuten lang mit dem Knie auf dessen Genick gedrückt. Ein breites Bündnis aus Organisationen und Aktivist*innen lädt nun zur Mahnwache gegen Polizeigewalt am kommenden Sonntag am Platz der Menschenrechte in Wien ein. In die Öffentlichkeit kam der Fall durch das Video einer Augenzeugin, das den Übergriff in voller Länge zeigt. Der Fall wird aufgrund eindeutiger Parallelen bereits mit jenem von George Floyd verglichen. Auch dieses mal ist ein Mensch aus einer marginalisierten Gruppe betroffen, denn Stanlislav Tomáš war ein Roma.

Die folgenden Organisationen rufen gemeinsam zu dieser Mahnwache auf, bei der dem Opfer von Polizeigewalt gedacht wird und ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt werden soll: Black Voices Volksbegehren, Verein Zentrum Exil, Jüdische österreichische Hoschüler:innen, Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS), Verein Hango, Initiative Minderheiten, KSV-LiLi Kommunistischer Stu-dent_innenverband, Kulturverein Österreichischer Roma, KZ-Verband Wien, Lovara-Roma Österreich, Newo Ziro, ÖH Uni Wien, Romano Centro, Romano Svato, Roma Service, Volkshilfe Österreich, Verband Sozialistischer Student*innen (VSStÖ), Voice of Diversity, Zentrum Exil, … (es schließen sich laufend Organisationen an).

Die Hochschüler*nnenschaft Österreichischer Roma und Romja (HÖR) ist Organisator der Mahnwache. Sladjana Mirković, Präsidentin der HÖR findet klare Worte für den Vorfall: „Der Mann starb nachdem ein Polizist sechs Minuten lang auf seinem Genick kniete. Der Fall erinnert sehr an jenen von George Floyd in Amerika. Es geschehen aber immer wieder Fälle von Polizeigewalt, die keine Folgen nach sich ziehen - besonders wenn es um Romnja und Roma geht. Um darauf aufmerksam zu machen, halten wir eine Mahnwache ab, bei der wir dem Verstorbenen gedenken. Wir hoffen auf die Solidarität möglichst vieler Menschen. Wir beginnen um 20:00 Uhr und werden zum Sonnenuntergang ein Lichtermeer von Kerzen anzünden. Wir bitten alle ihre Kerzen mitzubringen und mit ihrer Botschaft zu versehen.“

Erich Fenninger, Volkshilfe Österreich erklärt, warum wir jetzt solidarisch sein sollten: „Das ist ein Fall, bei dem keiner von uns die Augen verschließen sollte. Wenn wir nicht gegen dagegen aufstehen, wird dieser Fall wieder ohne jegliche Konsequenzen für die Täter bleiben. Das ist zuletzt bereits bei einem ähnlichen Fall von Polizeigewalt im Jahr 2016 in Tschechien geschehen.“

Mahnwache im Gedenken der Opfer von Polizeigewalt

Datum: 27.06.2021, 20:00 - 22:00 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte

Mariahilfer Straße 1, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

hoer.info @ gmail.com

0676/40 444 75