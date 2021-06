Universität Klagenfurt unter den 50 besten jungen Universitäten der Welt

Erneuter Aufwärtstrend in Rankings: Universität Klagenfurt belegt in den heute veröffentlichten Times Higher Education (THE) Young University Rankings den 48. Platz weltweit.

Klagenfurt (OTS) - Der Griff nach den Sternen, der an der Universität Klagenfurt in den letzten Jahren in Forschung und Lehre beherzt betrieben wurde, ist von handfester Nachhaltigkeit, wie die jüngsten Ergebnisse der Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2021, einem der weltweit wichtigsten Universitätsvergleiche, zeigen. Dieses Ranking listet Universitäten, die (als solche) jünger als 50 Jahre alt sind. Bereits zum zweiten Mal konnte sich die Universität Klagenfurt im Spitzenfeld platzieren. Schon 2020 erreichte sie den bemerkenswerten Platz 52 im Ranking der besten jungen Universitäten der Welt. Diese hervorragende Platzierung konnte nochmals verbessert werden, die Universität Klagenfurt belegt nun weltweit den 48. Platz (von derzeit 475 ins Ranking aufgenommenen Institutionen aus 68 Ländern).

Der Rektor der Universität, Oliver Vitouch, meint dazu: „Vor 25 Jahren hätte niemand gedacht, dass die Universität Klagenfurt einmal zu den Besten der Welt gehören würde. Mit Esprit, Fleiß und Zielstrebigkeit sind wir gemeinsam den steilen Weg in die internationale Spitzengruppe gegangen – per aspera ad astra. Nun sind wir angekommen.“

Auf Platz 1 liegt abermals die Nanyang Technological University in Singapur, auf Platz 2 die Université Paris Sciences et Lettres (PSL, 2019 durch die Zusammenführung teils jahrhundertealter Pariser Hochschulen und Grandes Écoles gegründet), auf Platz 3 die Hong Kong University of Science and Technology. Auch die Medizinischen Universitäten Innsbruck, Graz und Wien, anno 2004 aus ihren Stammuniversitäten ausgegliedert, sind unter den besten 50 „Jungen“ gereiht.

Die THE Young University Rankings beurteilen Universitäten anhand von 13 Leistungsindikatoren in den Bereichen Lehre, Forschung, Internationalität, Zitationen und Wissenstransfer. Die Universität Klagenfurt sticht dabei insbesondere in den Bereichen „International Outlook“ und „Citations“ hervor. Grund dafür sind die seit Jahren konsequent betriebene Förderung wissenschaftlicher Exzellenz, die internationale Strahlkraft und die hohe Qualität der Studienangebote am Klagenfurter Campus.

