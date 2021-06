EANS-Adhoc: Ottakringer Getränke AG / Dividendenbekanntmachung

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse

23.06.2021

Wien - In der 37. ordentlichen Hauptversammlung der Ottakringer Getränke AG vom 23. Juni 2021 wurde beschlossen, nur an die Vorzugsaktionäre die Vorzugsdividende in Höhe von 10,5 % des anteiligen Grundkapitals gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung auszuschütten und an die Stammaktionäre keine Dividende auszuzahlen.

Es wurde beschlossen aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2020 in Höhe von EUR 3.240.208,86 je gewinnberechtigter Vorzugsaktien EUR 0,77 auszuschütten. Dies sind EUR 328.44,04 bei 426.552 Stück gewinnberechtigten Vorzugsaktien.

Der Restbetrag des Bilanzgewinns von EUR 2.911.763,82 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab Freitag, dem 2. Juli 2021, abzüglich 27,5 % Kapitalertragssteuer, soweit keine gesetzliche Ausnahme von der Erhebung der Kapitalertragsteuer vorgesehen ist, durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.

Der Handel ex Dividende 2020 an der Wiener Börse erfolgt ab 30. Juni 2021 und der Nachweisstichtag für die Dividende ist der 1. Juli 2021.

Der Vorstand

