Tag des öffentlichen Dienstes: Vizekanzler Kogler beeindruckt von Krisenresistenz und Innovationskraft des öffentlichen Dienstes

Kogler: „Verwaltung ist reich an innovativen Ideen zur Bewältigung der Klimakrise“

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Tags des öffentlichen Dienstes unterstreicht der zuständige Minister Werner Kogler die Relevanz der öffentlich Bediensteten: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind gerade in Krisenzeiten eine wichtige Säule, um das Land am Laufen zu halten. Die öffentlich Bediensteten haben im letzten Jahr die Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter Beweis gestellt.“

Die österreichische Verwaltung ist in vielen Bereichen innovativ. Kogler zeigt sich beeindruckt von der Innovationskraft der öffentlich Bediensteten bei der Lösung wichtiger Herausforderungen wie der Klimakrise: „Der öffentliche Dienst zeigt, dass in der Bewältigung der Klimakrise auch eine große Chance steckt. Bei den 167 Einreichungen zum Verwaltungspreis konnte ich mir selbst ein Bild davon machen, wie reich der öffentliche Dienst an innovativen und nachhaltigen Ideen ist. Die Projekte verdeutlichen, dass die Klimakrise die öffentlich Bediensteten nicht kalt lässt.“

Die Gewinnerprojekte des vom BMKÖS ausgeschriebenen Verwaltungspreises beschäftigen sich unter anderem mit der Implementierung von klimaschonenden Energiesystemen für Heizung und Warmwasser-Aufbereitung in Neubauten und mit Digitalisierungsprozessen, die Bauverfahren effizienter, nachhaltiger und transparenter machen. Vizekanzler Kogler hat die von Expert*innen-Jurys in sieben Kategorien vergebenen Preise am 8. Juni im Rahmen einer Online-Preisverleihung verliehen. Dem Gewinnerprojekt in der Kategorie „Ökologische Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz“, eingereicht von der Wiener MA 20 Energieplanung, wird Vizekanzler Kogler die Trophäe persönlich überreichen.





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Theresa Vonach, MSc

Pressesprecherin des Vizekanzlers und Bundesministers

+43 664 9633318

theresa.vonach @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at