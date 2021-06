Linzer Unternehmerin veröffentlicht Buch zu Vereinbarkeit von Karriere und Familie

Buchtitel: Karriere und Familie optimal vereinen. Eine Anleitung für beruflich erfolgreiche Eltern.

Linz (OTS) - Julia Peham-Zecha ist zweifache Mutter und mit ihrer Videoagentur "Studio 4020“ erfolgreiche Unternehmerin. Im Juni ist ihr aktuelles Buch erschienen. Titel: „Karriere und Familie optimal vereinen. Eine Anleitung für beruflich erfolgreiche Eltern."

Inhalt:

Erfolg im Beruf oder ein glückliches Familienleben? Es geht beides! Dieses Buch ist eine Anleitung für Mütter und Väter, die erfolgreich und unabhängig sein wollen. Darin finden sich viele Tipps, wie zum Beispiel die richtige Job- und Arbeitgeberwahl, die optimale Nutzung der Digitalisierung für eine bessere Vereinbarkeit, einfache Tools für ein erfolgreiches Personal Branding und praktische Alltagsroutinen mit Kindern. Die Autorin ist selbst zweifache Mutter und erfolgreiche Unternehmerin.

Über die Autorin:

Julia Peham-Zecha hat Wirtschaftswissenschaften und Sozialwirtschaft studiert. Nach verschiedenen beruflichen Stationen in den Bereichen HR, Marketing, Digital und Video ist sie Gründerin und Geschäftsführerin der Videoagentur „Studio 4020“. Sie hält regelmäßig Workshops und Trainings zu Video-, Digital- und Businessthemen und widmet sich als Autorin und Speakerin ihrem Schwerpunktthema „Vereinbarkeit“. Sie lebt mit ihren zwei Kindern in Linz in Österreich.

Details zum Buch:

Herausgeber: ‎ united p.c. (15. Juni 2021)

Sprache: ‎ Deutsch

Taschenbuch: ‎ 128 Seiten

ISBN-10: ‎ 371035160X

ISBN-13: ‎ 978-3710351600

Abmessungen: ‎ 12.7 x 0.71 x 20.29 cm

Rückfragen & Kontakt:

Julia Peham-Zecha

julia.peham-zecha @ studio4020.at

+43 664 8517885