Tax Risk Management: ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER holt Florian Ortner

Florian Ortner ist mit seiner doppelten Berufsbefugnis als Rechtsanwalt und Steuerberater und seiner langjährigen Erfahrung im Steuerrecht eine echte Bereicherung für unsere Kanzlei und unsere Mandanten. Wir freuen uns, dass er das Team verstärkt. Mag. Martin Spornberger

Wien (OTS) - MMag. Florian Ortner (39), Rechtsanwalt und Steuerberater, verstärkt ab sofort als Senior Associate das Team der auf Steuerverfahren, Finanzstrafrecht und Managerhaftung spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER.

Florian Ortner hat Rechtswissenschaften an der Universität Linz sowie Betriebswirtschaft an der Universität Klagenfurt studiert und war nach Absolvierung der Gerichtspraxis rund zwölf Jahre bei der internationalen Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) sowie danach mehrere Jahre bei LeitnerLaw, der Kooperationskanzlei der renommierten Steuerberatungsgesellschaft LeitnerLeitner, tätig. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Tax Risk Management sowie Finanzstrafrecht, wobei er in der Vergangenheit schwerpunktmäßig für Unternehmen aus dem Banken-, Versicherungs- und Investmentfondsbereich beratend tätig war und auch über langjährige Erfahrung im Bereich der Besteuerung von Kapitalvermögen verfügt.

„ Florian Ortner ist mit seiner doppelten Berufsbefugnis als Rechtsanwalt und Steuerberater und seiner langjährigen Erfahrung im Steuerrecht eine echte Bereicherung für unsere Kanzlei und unsere Mandanten. Wir freuen uns, dass er das Team verstärkt. “, so Mag. Martin Spornberger, Gründungspartner der Kanzlei.

Rückfragen & Kontakt:

ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER

Rechtsanwälte GmbH

1010 Wien, Doblhoffgasse 9

T: +43 1 361 90 90

F: +43 1 361 90 90-99

E: office @ asp-law.at

www.asp-law.at