Ein Donauinselfest #wieniezuvor: Respekt und Vielfalt für die Wiener*innen

Das größte Gratis-Open-Air-Festival Europas ist ein Fest für die Wiener*innen, die einmal mehr gezeigt haben, was es heißt, in der Krise zusammenzustehen. Das größte Gratis-Open-Air-Festival Europas ist ein Fest für die Wiener*innen, die einmal mehr gezeigt haben, was es heißt, in der Krise zusammenzustehen.

Wien (OTS/SPW) - Im Rahmen eines Pressegesprächs eröffnete die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA heute den Countdown zum diesjährigen Donauinselfest. Tribut zollte Barbara Novak dabei den Wiener*innen: „Respekt ist heuer ein Schwerpunkt des Donauinselfest. Nicht nur Respekt gegenüber den Wiener*innen, die in den letzten Monaten noch mehr als sonst zusammengehalten haben, sondern auch Respekt gegenüber den Künstler*innen und der Veranstaltungs- und Unterhaltungsbranche, die besonders unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie gelitten haben und für die wir uns jetzt bewusst einsetzen werden“, betont die Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ.

Zum zweiten ist auch Vielfalt ein Schwerpunkt. Das Programm des 38. Wiener Donauinselfests kann sich sehen lassen: Die Musik kommt in diesem Jahr zu 100 Prozent aus Österreich, auch um die heimische Kunstszene zu unterstützen und die Folgen der Pandemie abzufedern. Darüber hinaus sind zum ersten Mal Klassik-Acts mit dabei, die das Publikum in die Welt der Oper entführen. Eine eigene #dif21 Kidstour, das #dif21 Tourbike und ein Special am Familiensonntag sorgen außerdem dafür, dass auch Familien und jungen Besucher*innen ein abwechslungsreiches Programm geboten wird.

Als ein dritter Schwerpunkt stehen Familien und Jugend im Mittelpunkt. Sie litten während der Pandemie besonders. „Deshalb ist uns wichtig, dass wir an den Sonntagen vor dem Festivalwochenende ein vielfältiges Freizeit- und Kinderprogramm auf die Beine stellen, weil wir wissen, dass viele Eltern und Kinder während der Corona-Pandemie zu kurz gekommen sind und auch finanzielle Einbußen mittragen mussten. Mit unserem kostenlosen Programm wollen wir hier etwas zurückgeben“, führt Barbara Novak aus.

Sicherheit geht wie immer vor!

Die Wahrung der Sicherheit und der Gesundheit aller Besucher*innen hat von Anfang an Top-Priorität. Das bisherige Sicherheitsteam des Donauinselfests, dem Expert*innen u. a. aus Infrastruktur, der Polizei und der Rettungsdienste angehören, wird auch heuer um den COVID-19-Beirat mit dem Vorsitzenden Prof. Dr. Siegfried Meryn ergänzt. Wieder mit in seinem Team sind auch Dr. Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Leiterin des Zentrums für Virologie der MedUni Wien, Dr. Christoph Wenisch vom Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital und Dr. Hans-Peter Hutter, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie an der MedUni Wien. Der Beirat steht dem umfassenden Sicherheitsteam des Fests seit Beginn der Planungen für die 38. Ausgabe beratend zur Seite.

Prof. Dr. Siegfried Meryn schildert: „Wir erleben weitreichende Öffnungen und Lockerungen in allen Bereichen, auch bei Großveranstaltungen. Das alles gibt Anlass zu Optimismus. Aber es gibt weiterhin Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung von COVID-19 und es ist davon auszugehen, dass für größere Veranstaltungen auch im September nach wie vor eine Registrierung und die 3G-Regel mit entsprechenden Zutrittskontrollen notwendig sind. Dazu braucht es natürlich auch entsprechende Logistik – insbesondere für so große Veranstaltungen wie dem Donauinselfest. Das stellt die Veranstalter*innen weiterhin vor große Herausforderungen und erfordert zum jetzigen Zeitpunkt ein großes Maß an konzeptueller und planerischer Flexibilität. Und das diesjährige Konzept ermöglicht diese!“

#dif21 Sommertour von 2. August bis 16. September 2021

Vom 2. August bis zum 16. September zieht der #dif21 Tourbus wieder durch die ganze Stadt und bietet den Wiener*innen an 40 Spieltagen mit 80 Acts und rund 120 Pop-Up Konzerten eine bunte Programmvielfalt in allen 23 Wiener Gemeindebezirken. Darunter beispielsweise auf den Wiener Märkten, auf der Donauinsel und bei Sehenswürdigkeiten und Hotspots der Stadt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr und aufgrund der sich gut entwickelnden Infektionszahlen, können bereits heute alle Acts inkl. Datum bekannt gegeben werden. Hier das gesamte Line-Up: www.donauinselfest.at/sommertour

Einblicke in das #dif21 Sommertour-Programm

Heuer finden neben Busstopps in der ganzen Stadt auch Samstags-Specials am frühen Abend mit großen Namen wie MÖWE, Lemo, Dives oder Theessink und Molden statt. Im Sinne einer bunten Musik-Melange zu 100 % aus Österreich gibt es heuer erstmals auch Klassik mit an Bord: Junge Sänger*innen der Wiener Staatsoper geben den Zuschauer*innen an insgesamt drei Tourtagen einen Einblick in das vielfältige Programmangebot ihres Hauses, das zeigt, dass Oper etwas für alle sein kann. Zudem kommen Auftritte der fünf Rock The Island Contest-Gewinner*innen, die am 30. Juni 2021 verkündet werden – auch hier ist ein Klassik-Act am Start.

Die #dif21 Sommertour bedeutet auch den Startschuss für die #dif21 Kidstour! Denn im Sinne eines der diesjährigen Schwerpunkte – Familie – finden im Rahmen der #dif21 Sommertour immer Sonntagvormittags sechs größere Kindershows in Kooperation mit den Wiener Kinderfreunden, den Helfern Wiens und Robert Steiner rund um den #dif21 Tourbus statt. Zudem gibt es wieder das #dif21 Tourbike für Kids, betreut von den Wiener Kinderfreunden, welches immer mittwochs, freitags und samstags überwiegend in Wiener Parks mit Spiel, Spaß und kreativem Programm unterwegs sein wird.

#dif21 Festivalwochenende von 17. bis 19. September 2021

Auch heuer dürfen sich die Wiener*innen auf der Donauinsel von den Klängen einer bunten Vielfalt an Künstler*innen aus Österreich berieseln lassen, wenn von 17. bis 19. September 2021 insgesamt vier Bühnen bespielt werden. So laden eine Festbühne in Kooperation mit Radio FM4 am Freitag, Radio Wien am Samstag und Hitradio Ö3 am Sonntag, eine Kulturbühne in Kooperation mit Ö1, eine Schlagerbühne in Kooperation mit Radio Niederösterreich und die GÖD/ARBÖ Radio Bühne zu ausgelassener Stimmung und zum Feiern ein.

Einblicke in das #dif21 Festivalwochenende-Programm

Die Auftritte auf der Festbühne bieten täglich einen bunten Blumenstrauß an Genres: Am Freitag beehren u. a. PIPPA und Hearts Hearts die größte Bühne auf der Donauinsel. Am Samstag werden die Wiener*innen zu einem Best of Donauinselfest, einem wahren Austropop-Feuerwerk, geladen – mit großem Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits. Mit dabei sind u. a. Marianne Mendt, Gert Steinbäcker und Schiffkowitz von den legendären STS sowie Ina Regen. Sonntag heizen Josh und Lisa Pac dem Publikum ein. Auf der Kulturbühne werden bei Auftritten von Lukas Resetarits, Nadja Maleh und Thomas Stipsits die Lachmuskeln ordentlich beansprucht und auch musikalisch wird dank Acts wie 5KHD ein bunter Genre-Mix geboten. Die Schlagerbühne wartet mit heimischen Fan-Lieblingen wie Simone und Charly Brunner, Marc Pircher und Band sowie Reinhold Bilgeri und Band auf. Auf der GÖD/ARBÖ Radio Bühne spielen unter anderem Hot Pants Road Club und Andy Lee Lang.

Auch Familien dürfen sich freuen, wenn am Sonntagvormittag auf der Donauinsel eine fulminante Kindershow mit Robert Steiner, den Helfern Wiens und den Wiener Kinderfreunden stattfindet.

Setting & Sicherheitsmaßnahmen – erste Infos!

Zum Setting und zur Zugangssituation erklärt Matthias Friedrich, Geschäftsführer von Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfests: „Die in der letzten Woche angekündigten Öffnungsschritte geben uns die Möglichkeit, dass wir unseren Besucher*innen voraussichtlich viel mehr Freiraum und Bewegung ermöglichen können als noch im Jahr zuvor. Und dies ohne FFP2-Masken und ohne Abstände vor den Bühnen. So es die Situation im September zulässt, werden wir also keine zugewiesenen Tische vor der Festbühne wie im Vorjahr sehen und dem Tanzen, Singen und Feiern steht nichts im Weg!“ Ganz ohne Schutzmaßnahmen wird es allerdings nicht gehen, wie Friedrich ergänzt: „Wir gehen aber davon aus, dass auch im September die 3G-Regel für Großveranstaltungen gilt und somit eine größere Beschränkung des Festivalgeländes notwendig sein wird. Und daher werden wir das Donauinselfest nicht komplett öffnen, so wie wir es von einem normalen Fest gewohnt sind.“

Die genauen Rahmenbedingungen wie beispielsweise der Lageplan der Bühnen, Informationen zum Action- und Fun-Programm, Anzahl der zugelassenen Besucher*innen etc. werden zum Start der #dif21 Sommertour verkündet.

Donauinselfest gehört auch 2021 zu 100 % heimischen Künstler*innen

Zu den wichtigen Eckpfeilern des Donauinselfests zählen seit jeher der freie Eintritt und niederschwellige Zugang für jede und jeden, aber auch insbesondere die Notwendigkeit, Kunst und Kultur wieder verstärkt zu den Menschen ins Grätzl zu bringen sowie die Förderung der heimischen Kunst-, Kultur- und Veranstaltungsbranche. Schon im letzten Jahr gehörte das Donauinselfest zu 100 % heimischen Kunst- und Kulturschaffenden, um ihnen in der herausfordernden Zeit der Coronakrise Auftrittsmöglichkeiten zu bieten. Auch heuer ist das so, betont Kurt Wimmer, Präsident des Vereins Wiener Kulturservice: „Wie nie zuvor ist es wichtig, dass wir jetzt hinter der heimischen Kunstszene stehen und ihr helfen, nach dieser Krise wieder aufzuerstehen. Die Stadt macht viel und auch das Donauinselfest nimmt seine Aufgabe als sicherer Anker wahr! Das unterstützen wir zu 100 Prozent!“

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22 bzw. 26

presse @ donauinselfest.at