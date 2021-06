Österreichs beliebteste Streaming-Plattform ZAPPN mit neuen Rekorden bei Downloads, Active Users und All-Time-High bei Viewtime

ZAPPN nun auch auf Apple TV verfügbar, exklusive Vorpremieren schon 48h vor TV-Ausstrahlung, ProSiebenSat.1 PULS 4 baut App-Features laufend aus

Wien (OTS) - ZAPPN, Österreichs kostenlose Streaming Plattform #1, wird von den Seher:innen sehr gut angenommen und feiert neue Rekorde: Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zahl der aktiven Nutzer:innen (Active Users) um 25 Prozent gesteigert werden.(1) Auch bei den App- Downloads konnte ZAPPN enorm zulegen und mit 1,81 Mio. Downloads ein starkes Plus verbuchen.(2) Mit 105 Mio. Minuten Viewtime im Mai und einer Verweildauer von 1,11 Stunden pro User:in und Tag konnte ZAPPN seinen Vorsprung am kostenlosen Streamingmarkt weiter ausbauen und ein all-Time High an Viewtime erzielen: (3,4)



- 939.000 Monthly Active Users (+25% Steigerung im Vorjahresvergleich)



- 1,81 Mio. App-Downloads (+213.000 Steigerung seit Jahresbeginn)



- All-Time-High bei der Viewtime im Mai 2021: 105 Mio. gesehene Minuten



- Durchschnittliche Verweildauer / User:in/ Tag: 1,11 Stunden (+14,9 Prozent Steigerung im Vorjahresvergleich getrieben durch die starke Zunahme an Smart-TV Nutzung während der Pandemie)



- ZAPPN erfreut sich mit über >18.000 Bewertungen (Schnitt 4,6*) auf iOS und >10.000 Bewertungen (>4,1*) auf Android größter Beliebtheit bei den User:innen in Österreich.



- ZAPPN ist auch wieder im Juni dauerhaft in den Top 10 der App Stores



Neue TV-Plattformen

Zusätzlich zur mobilen Nutzung wächst ZAPPN immer mehr zu einem fixen Bestandteil im Wohnzimmer. So ist die Plattform neben Amazon FireTV, Google Chromecast und diversen Android SmartTVs jetzt auch bei Apple TV verfügbar, in Kürze folgen auch Samsung und LG SmartTVs.



ZAPPN First

Für alle die nicht warten können, wie es bei ihrer Lieblingsserie weitergeht: Spannende vorab-Premieren der neuesten Folgen Österreichs beliebtester TV Shows wie „Bauer sucht Frau“, „Amore unter Palmen“, „Leiwand am Eiland“ uvm. können schon 48h vor TV-Ausstrahlung auf ZAPPN gestreamt werden.



Neue Features im Sommer

Der Ausbau der App erfolgt neben den neuen Plattformen und den vorab-Premieren allerdings auch anhand neuer Features. So wird ZAPPN noch im Sommer u.a. neue interaktive Features (wie z.B. Votings oder Abstimmungen zu neuen Inhalten) starten, sowie die Personalisierung der App durch individuelle Serien,- & Show-Vorschläge und ferner Favoritenlisten verbessern.



Neue 360 Grad-Sommerkampagne gestartet

Um ZAPPN noch bekannter zu machen, hat die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe eine neue 360 Grad-Sommerkampagne gestartet. Den brandneuen Spot dazu gibt es hier: zappn.tv



DI Markus Bacher, Geschäftsleitung Digital und Distribution: „Wir freuen uns, dass Österreichs kostenlose Streaming Plattform #1 ZAPPN von den Seher:innen so gut angenommen wird, die Downloadzahlen täglich wachsen und wir ein Allzeithoch bei der Nutzung erzielen konnten. Das bestärkt uns in unserem Vorhaben, die App weiterzuentwickeln und den Fokus der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe noch stärker auf Streaming-Angebote zu richten. Dafür bauen wir die Features der App laufend aus, erweitern die Verfügbarkeit und arbeiten aktuell an einem Re-Design der zappn.tv Website.“



Das ist ZAPPN: ZAPPN ist Österreichs führende und kostenlose Live TV-App mit einem wachsenden Content Portfolio von mittlerweile 20 Sendern und laufend neuen Features! Mit ZAPPN erlebst du Live-TV auf allen deinen Geräten, egal ob am Smartphone, Tablet, Smart TV oder auch direkt hier im Browser! zappn.tv



1: Google Analytics 01-05 2021

2: cum. Downloads 09/2017-05/2021 / Source: App Stores

3: Google Analytics 01-05/2021

4: Google Analytics 01-05/2021

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470