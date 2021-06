Neue Badner Bahn: Testprogramm startet im Klima-Wind-Kanal

Produktion des 1. Zugs fertig – Simulation extremer Wetterverhältnisse

Wien (OTS) - Der erste Zug der neuen Badner-Bahn-Generation ist fertiggestellt. Mit der Überstellung aus dem Alstom-Werk (vormals Bombardier) in der Donaustadt in den Klima-Wind-Kanal in Wien-Floridsdorf startet nun die intensive mehrmonatige Testphase. Den Auftakt macht der Härtetest im Klima-Wind-Kanal von Rail Tec Arsenal, wo das Fahrzeug extremen Wetterbedingungen, Hitze und Kälte ausgesetzt wird.

„Die neue Badner Bahn stärkt den bundesländerübergreifenden öffentlichen Verkehr und macht ihn noch komfortabler und attraktiver. Ein Grund mehr, um vom Auto auf die umweltfreundlichen Öffis zu wechseln und ein Meilenstein für die Klimamusterstadt Wien. Zusätzlich sichert die Produktion hier in Wien Arbeitsplätze und stärkt den Wirtschaftsstandort. Die intensiven Tests im Klima-Wind-Kanal sind der nächste Meilenstein für die neue Fahrzeuggeneration der Badner Bahn“, so Wiens Wirtschafts- und Öffistadtrat Peter Hanke.

Klima-Härtetest: neue Badner Bahn muss jedem Wetter trotzen

Im weltweit größten Klima-Wind-Kanal herrschen während der Tests trotz Sommers eisige Temperaturen. Dort wird der erste Zug klimatischen Extrembedingungen und Temperaturen zwischen minus 25 Grad und plus 45 Grad Celsius ausgesetzt.

Dabei werden die Klima- und Heizungsanlagen im Inneren des Fahrzeugs genauestens überprüft und insgesamt die Funktionalität der Badner Bahn unter extremen Wetterbedingungen auf die Probe gestellt. Neben Hitzebestrahlung gibt es auch Regen-, Schnee- und Eissimulationen. Auch hohen Windgeschwindigkeiten müssen die Fahrzeuge Stand halten.



Monatelange Tests stehen bevor

“Die neue Badner Bahn wird in den nächsten Monaten auf Herz und Nieren geprüft. Dann folgt die Einschulung unserer MitarbeiterInnen. Für unsere Fahrgäste bringen die neuen Garnituren mehr Sitzplätze, mehr Platz für Kinderwägen und Rollstühle, Barrierefreiheit und eine moderne Klimatisierung“, so Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, dem Betreiber der Badner Bahn.

Voraussichtlich Ende 2021 soll die neue Badner Bahn erstmals mit Fahrgästen unterwegs sein. Die neuen Züge ersetzen sukzessive die älteren Hochflurmodelle, 18 Triebfahrzeuge haben die Wiener Lokalbahnen fix bestellt.

„Die letzten Tests sind nun im Gange, bevor wir das erste Fahrzeug übergeben dürfen. Auf Knopfdruck können hier im weltweit größten Klimawindkanal Allwettertests durchgeführt werden. Das ist einerseits sehr beeindruckend und andererseits ist bei den derzeitigen Temperaturen ein Schneegestöber eine willkommene Abkühlung,“ fügt Christian Diewald, Geschäftsführer Alstom Austria, hinzu.

Moderne, barrierefreie und umweltfreundliche Züge

Bei einer Gesamtkapazität von 160 Fahrgästen gibt es mehr Sitzplätze als in den aktuellen Zügen der Badner Bahn. Die Sitze sind im modernen Holzdesign ausgeführt, das nachhaltige Material ist leicht zu pflegen und besonders gut von Verschmutzungen zu reinigen. Neben herkömmlichen Sitzen gibt es Klappsitze, die bei Bedarf flexibel zum Sitzen genutzt werden können. In den zwei großzügigen Mehrzweckbereichen finden jeweils bis zu zwei Rollstühle sowie Kinderwägen Platz. Damit bietet die neue Baureihe TW500 die doppelte Kapazität der aktuellen Fahrzeug-Baureihe. Die zwei nebeneinander angeordneten Rollstuhlplätze sind jeweils mit einer Sprechstelle zum Fahrpersonal, einem Haltewunschtaster, USB-Ladesteckdosen und einem Gurt ausgestattet. Das Fahrzeuginnere wurde in Abstimmung mit Behindertenverbänden erarbeitet.

Im Fahrzeug sind Steckdosen zum Laden von Smartphones, Laptops oder Tablets eingebaut, auch für WLAN an Bord ist gesorgt. Alle Fahrzeuge sind mit energiesparender LED-Beleuchtung und einem modernen Fahrgastinformationssystem ausgestattet.

Für das Fahrpersonal gibt es ergonomisch gestaltete Fahrerkabinen mit modernen Touchscreens. Statt wie bisher im Rückspiegel, sieht das Fahrpersonal das Geschehen im Haltestellenbereich dank Rückblickkameras an der Außenseite des Zuges auf Monitoren.

Druckfähige Fotos zur freien redaktionellen Verwendung inkl. Copyrightangaben finden Sie unter http://foto.wlb.at/albums/wiener-lokalbahnen-badner-bahn/ zum Download.

Rückfragen & Kontakt:

Oliver-John Perry

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81330

oliver-john.perry @ wien.gv.at



WIENER LOKALBAHNEN Gmbh

(01) 90444-53021

presse @ wlb.at

www.wlb.at



Alstom Austria (vormals Bombardier Transportation Austria)

Head of Communications

Caroline Hödl

Tel.: (01) 25 110 – 460

Caroline.hoedl @ alstomgroup.com