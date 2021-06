FPÖ – Kaniak: ÖVP und Grüne ignorieren WHO und steigern Impfdruck auf Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - „Groß angelegte Kampagnen und ‚Impfpartys‘ sind wohl die Spitze an Impfpropaganda durch ÖVP und Grüne. Während die Bundesregierung mit wenig subtiler Werbung den Impfdruck auf die junge Generation ausübt, gibt die Weltgesundheitsbehörde (WHO) keine Empfehlung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab. Wortwörtlich wird diese erst ab einem Alter über 18 Jahren empfohlen“, erklärte der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.

„Während der gesamten Pandemie mussten wir zwei Kinder betrauern, welche an einer Corona-Infektion verstorben sind, diese hatten aber massive Vorerkrankungen. Junge Menschen besitzen normalerweise ein starkes Immunsystem und die meisten von ihnen merken eine Infektion mit SARS-CoV-2 gar nicht. So sind auch die wenigen positiv getesteten Kinder an den Schulen in der Regel symptomlos“, so Kaniak.

Anzuführen sei auch noch, dass vor einem Jahr die Infektionszahlen im Sommer auch ohne Impfung stabil waren. Ein verstärktes Infektionsgeschehen im Herbst werde uns auch dieses Jahr nicht erspart bleiben und könne zu weiteren Problemen führen, wenn ÖVP und Grüne weiterhin so fuhrwerken wie bisher. „Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben, wie mit jedem anderen auch. Kinder und Jugendliche mit allem Zwang zu einer Impfung mit nicht ausreichend erprobten Impfstoffen zu bringen, kann dabei nicht die Lösung sein“, führte der FPÖ-Gesundheitssprecher weiter aus.

„Bezeichnend für das Gesundheitssystem á la Kurz und Co. ist auch, dass man Antigen- und PCR-Tests mehr vertraut, als unseren Ärzten mit einer ‚Aktuellen Anamnese‘. Diese Tests sind aber ohne ärztliche Beurteilung wertlos. So hat selbst der international anerkannte Leiter für Öffentliche Gesundheit der AGES Univ. Prof. Dr. Franz Allerberger in einem Interview festgestellt, dass uns ohne PCR-Tests diese Pandemie wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen wäre“, betonte Kaniak.

