Alex Kristan, Sandra Pires, Ciara Burns und Gisela Hopfmüller & Franz Hlavac bei „Stöckl.“

Am 24. Juni um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zu Gast bei Barbara Stöckl im Nighttalk „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 24. Juni 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Comedian Alex Kristan, Sängerin Sandra Pires, Abenteurerin Ciara Burns und das Autoren-Ehepaar Gisela Hopfmüller und Franz Hlavac.

Auch Alex Kristan ist derzeit im EM-Fieber – und wenn der Meister der Parodie spricht, besteht stets akute Verwechslungsgefahr. Bei Barbara Stöckl kommentiert der Comedian, der einst selbst leidenschaftlicher Fußballer war, den Achtelfinal-Einzug der Österreicher mit den Stimmen von Marko Arnautovic und Hans Krankl. Weiters erzählt der Entertainer, wie ihn sein Weg über die Autobranche und Formel 1 auf die großen Bühnen des Landes führte und warum er sich beim Parodieren von Marcel Hirscher bisher die Zähne ausbiss.

Eine ganz spezielle Sportlerin ist Ciara Burns. Die 26-jährige Niederösterreicherin mit irischen Wurzeln überquerte als erste Österreicherin den Atlantik mit einem Ruderboot. Als Teil eines zwölfköpfigen Teams war sie 42 Tage lang auf hoher See, um schließlich erfolgreich auf der Karibikinsel Antigua an Land zu gehen. Im ORF-Nighttalk „Stöckl.“ gibt die Studentin der Technischen Universität Wien fesselnde Einblicke in dieses Abenteuer.

Auch Sandra Pires sucht regelmäßig körperliche Herausforderungen – die Sängerin hat das Rennrad für sich entdeckt. Ihre ganz große Leidenschaft ist und bleibt aber die Musik. Die 51-Jährige, die in Osttimor geboren wurde und in Portugal sowie Australien aufgewachsen ist, arbeitet derzeit an einem neuen Album.

Gisela Hopfmüller und Franz Hlavac verbringen seit ihrer Pensionierung viel Zeit in Friaul. Das Ehepaar kaufte sich im Nordosten Italiens ein kleines Haus mit Garten und produziert sogar eigenen Wein. Die ehemaligen ORF-Journalisten haben aber auch immer noch große Freude an der Recherche. Insgesamt haben die beiden bereits neun Bücher geschrieben. Nach der Wachau, dem Ötscherland und sechs Bändern über Friaul geht es nun um Gisela Hopfmüllers Heimatbundesland Kärnten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at