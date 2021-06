5 Jahre FHStartup Center an der FH Salzburg

Salzburg/Puch-Urstein (OTS) - Von einer ersten Idee bis zur Firmengründung: seit fünf Jahren werden Studierende, Alumni und Forschende mit Gründungsinteresse an der FH Salzburg exklusiv vom FHStartup Center im Rahmen der Initiative Startup Salzburg unterstützt. Die Rolle des FHStartup Centers dabei: Botschafter für Unternehmergeist, Sparringpartner für Neu-Gründer*innen, Brückenbauer und Netzwerkpartner.

So vielfältig die Studienmöglichkeiten an der FH Salzburg sind, so vielfältig und interdisziplinär sind auch die Startups. Von multimedialen Plattformen und EdTech-Apps, Datenübertragungssystemen für die Energiewirtschaft, über neuartige Einsatzmöglichkeiten von Holz als High-Tech-Material bis hin zu Blockchain-basierten Zertifizierungs-Systemen, reichen die Ideen der in den 5 Jahren gegründeten Startups.

Seit der Gründung im Jahr 2016 ist das FHStartup Center erste Anlaufstelle für Studierende, Alumni und Forschende mit Gründungsinteresse.

50 neue Arbeitsplätze

Mit Erfolg: In Summe wurden die letzten 5 Jahre über 180 Vorhaben in unterschiedlichen Phasen begleitet. Mit weniger als einer Million Euro Input vom Land Salzburg und FH Salzburg konnten 17 FHStartup Fellows unterstützt werden, die in diesen 5 Jahren 4,5 Millionen Euro Umsatz erbrachten. „Die von der FH Salzburg unterstützen Startups haben rund 50 neue, innovative Arbeitsplätze geschaffen und konnten auf Bundesebene mehr als 2 Millionen Euro an weiteren Fördergeldern akquirieren“, fasst FH-Geschäftsführer Raimund Ribitsch den Erfolg zusammen.

Umfassende Beratung

Wichtiger Teil der Angebote des FHStartup Centers bilden sogenannte „Awareness Raising“-Formate wie das „Homecoming Startups“ zur Inspiration und Ideengenerierung bei den Studierenden und Alumni der FH Salzburg. Verschiedene Events und die monatlich stattfindende Trainingsreihe „Entrepreneurship ABCs“ vermitteln im nächsten Schritt Gründungs-Know-how, individuelle Beratungen loten Möglichkeiten und Netzwerke aus. So schafft das „Ökosystem Startup“ an der FH Salzburg ein Entwicklungsumfeld für Gründungen.

Ist die Idee schon etwas ausgereifter, werden im Rahmen der Initiative Startup Salzburg in (Vor-)Gründungsprogrammen die Vorhaben in Richtung Professionalisierung unterstützt.

Erfolge der letzten 5 Jahre:

Der Unternehmenswert aller FHStartup Fellows wird auf rund 28,6 Mio € geschätzt.

Top 6 Startups in Bezug auf Größe, Innovationsgrad, Performance und Skalierungspotential: Authentic Vision – ein FH-Spinoff der beiden ITS-Absolventen Thomas Weiß und Jürgen Mathwich entwickelt innovative Konzepte gegen Produktfälschungen. Native Waves – innovative Synchronisierungs- und Streamingtechnologie Polycular – interaktives Design- und Technologiestudio für Erlebnisräume in der realen und virtuellen Welt Solbytech – sichere und stabile Kommunikationssysteme für erneuerbare Energien Audvice – ein Audio-Trainingstool für Unternehmen Ketofabrik – ketogene Schokosnacks und mehr Barkinsulation – Styropor- und Plastikersatz aus Baumrinde

0,9 Mio. € Input vom Land sowie der FH Salzburg direkt in die Startups als auch das FHStartup Center führten zu 17 Startup Fellows, mit aktuell rund 50 Mitarbeitenden und erbrachten in den 5 Jahren 4,5 Mio € Umsatz.

Von den 17 FHStartup Fellows werden aktuell 13 aktive Fellows betreut.

Von den aktiven Unternehmen weisen 8 Fellows ein sehr hohes Entwicklungs- und Wachstumspotenzial auf. 42 % der aktiven Fellows konnten bereits eine Finanzierung am freien Markt akquirieren.

12 Startups der FH Salzburg haben an der Startup Salzburg Factory teilgenommen, dem Inkubationsprogramm des Landes Salzburg.

Hinter diesen Zahlen liegen über 180 Ideen/Vorhaben, die durch das FHStartup Center in den letzten 5 Jahren über mehrere Stadien betreut wurden (Idee, Orientierungsphase, Vorgründungsphase, Gründungsphase bis hin zur Markteintrittsphase)

Weitere Beispiele für erfolgreiche Startups in der Entwicklung: Velovio (vormals BikeParker) – modulare vertikale Fahrradständer für den öffentlichen Raum Sproof – Software für fälschungssichere Dokumente



Das FHStartup Center & die Initiative Startup Salzburg

Das FHStartup Center ist Startup Salzburg Service-Point. Nataša Deutinger betreut dort Gründerinnen und Gründer mit innovativen Ideen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Damit das optimal gelingen kann, legen die Partner von Startup Salzburg – Land Salzburg, ITG, Innovationsservice für Salzburg, Wirtschaftskammer Salzburg, Fachhochschule und Universität Salzburg – ihre Kompetenzen zusammen. An den Startup Service-Points wird gemeinsam mit den Gründer*innen eine individuelle Roadmap für die Umsetzung ihrer Projekte erstellt und die Unterstützungsmöglichkeiten im Netzwerk ausgelotet.

