Korrektur zur OTS0155 SP-Valentin ad Airport Regions Council

Anbei die korrigierte OTS - richtig ist die Bezeichnung "Airport Regions Council" statt "Airport Regions Conference"

Wien (OTS/SPW-K) - SP-Valentin ad Airport Regions Council: Vorreiterprojekte im Sinne ökologischer Luftfahrt vorgestellt



Erfreuliches kann SP-Gemeinderat und Flughafensprecher Erich Valentin in seiner Funktion als Präsident des internationalen „Airport Regions Councils“ (kurz ARC) mit Sitz in Brüssel berichten. Am Montag, den 21. Juni 2021 fanden erstmals in hybrider Form das Executive Committee und die Generalversammlung des ARC am Schwechater Flughafen statt. Eines der ersten Meetings mit internationaler Beteiligung, wo neben virtueller Beteiligung von Mitgliedsregionen auch ihre Vertreter persönlich nach Wien kommen. ARC mit Sitz in Brüssel vertritt mehr als 30 Regionen Europas mit einem für sie relevanten Flughafen und damit mehr als 100 Mio. Bürgerinnen und Bürger.

Hauptschwerpunkt der Diskussion waren die Aktivitäten des nächsten Jahres, vor allem auch Projekte im Sinne des sogenannten ‚Green Deals‘. Bei zwei EU-Projekten ist das ARC federführend gemeinsam mit der Stadt Wien beteiligt. Zum einen beim „ANIMA“-Projekt, das sich mit der Lärmproblematik rund um Flughäfen beschäftigt und zum anderen beim neuen EU-Projekt „OLGA“, das sich im Sinne des Green Deals mit ökologischer Aviation auseinandersetzt. Beide Projekte bilden den inhaltlichen Mittelpunkt der Tagung.

Am Dienstag, den 22. Juni 2021 findet ein Workshop zum ANIMA-Projekt statt. Nationale und internationale Speaker beleuchten nicht nur Aspekte des Fluglärms, sondern legen den Fokus auch auf Bewältigungsstrategien im Sinne einer partizipativen Diskussion.

Erich Valentin: „Die Stadt Wien gibt gemeinsam mit dem Vienna International Airport diesen ökologischen Themen maßgeblich die Geschwindigkeit der europäischen Diskussion vor. Mit Recht sind wir am Standort stolz, Vorreiter bei vielen Projekten zu sein.“





