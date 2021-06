Fitzbauer/Valentin: Attraktivierung der Hans-Czermak-Gasse ist wichtiges Infrastrukturprojekt für Floridsdorf!

Mehr Sicherheit durch verbesserte Geh- & Fahrradwege, zusätzliche Bäume für mehr Lebensqualität

Wien (OTS/SPW-K) - Die Hans-Czermak-Gasse, die Bestandteil des Stadterweiterungsgebiets „Schichtgründe“ im 21. Bezirk ist, soll im heurigen Jahr von der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau widmungsgerecht ausgebaut und attraktiviert werden. „Die Umgestaltung der Hans-Czermak-Gasse ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt für Floridsdorf, künftig wird sie von sicheren Geh- und Radwegen, Bäumen sowie Längsparkspuren geprägt sein“, so Erich Valentin, SP-Gemeinderat und Vorsitzender für Innovation, Stadtplanung und Mobilität. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte September 2021 starten nach dreimonatiger Bauzeit im Dezember abgeschlossen sein.

Aufstrebendes Wohnviertel „Schichtgründe“

Die Hans-Czermak-Gasse ist die Verbindung zwischen Satzingerweg und Angyalföldstraße im 21. Bezirk. Innerhalb der letzten Jahre entstand in und um die Hans-Czermak-Gasse ein aufstrebendes Wohnviertel, bekannt als die „Schichtgründe“. Hier stand einst das Chemiewerk der Familie Schicht. 2013 wurde die Umwidmung des stillgelegten Industriegebiets in ein Stadtentwicklungsgebiet beschlossen. Das neubebaute Areal „Schichtgründe“ bietet Platz für etwa 2.000 Bewohnerinnen und Bewohner.

Mehr Sicherheit, neue Radwege und Bäume

„Das Straßenbild der Hans-Czermak-Gasse ist aktuell von auf Bankett parkenden Autos sowie einem einseitigen, schmalen Gehweg geprägt.“, erläuterte die Floridsdorfer SP-Gemeinderätin Ilse Fitzbauer den IST-Stand. Künftig soll die Straße Platz für alle bieten: Beidseitig baulich getrennte Geh- und Radwege sollen zur Bewegung einladen. Platz fürs Auto bietet je eine Längsparkspur auf beiden Straßenseiten. Der Radweg schafft außerdem einen Radweglückenschluss zwischen Satzingerweg und Angyalföldstraße und in weiterer Folge eine direkte Radverbindung bis zur Leopoldauer Straße. Die bestehende Baumreihe in der Hans-Czermak-Gasse bleibt erhalten und wird durch 13 neue Baumpflanzungen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ergänzt. Ein Schutzstreifen zwischen der Parkspur und der bestehenden Baumreihe wird mit versickerungsfähigem Pflaster ausgeführt.

Die Ampelanlage an der Kreuzung Hans-Czermak-Gasse - Angyalföldstraße wird außerdem um einen Schutzweg erweitert. Für mehr nächtliche Sicherheit wird in der Hans-Czermak-Gasse zusätzliche Straßenbeleuchtung errichtet. Im Bereich Satzingerweg wird für das dortige Pflegeheim eine Ladezone verordnet. Letztendlich konnte der Bezirk auch zwei Haltestellenbereiche für eine zukünftige Busanbindung des Gebietes in das Projekt einbringen, das als Teil der Hauptstraße B232 zur Gänze aus zentralen Mitteln finanziert wird.

Baukosten: 1,7 Millionen Euro

Bauzeit: Mitte September bis Mitte Dezember 2021

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Presseabteilung

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at