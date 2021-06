Ein Bezirk wird Bühne: Startschuss für Neubauer Kultur Open Air

Neubau setzt mit breit angelegter Kultur-Initiative Maßstäbe und baut Pionierstellung im Bereich Kunst und Kultur weiter aus

Kunstschaffende bekommen Bühne im neu gestalteten öffentlichen Raum

Neubauer Kultur Open Air 2021 Startsignal zur Weiterentwicklung einer nachhaltigen Strategie für kulturelles Leben im Bezirk

Neubau mit höchstem Pro-Kopf-Kulturbudget Wiens

Neubau baut seine Pionierstellung im Bereich Kunst und Kultur weiter aus: Am Dienstag präsentierte Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) in einem gemeinsamen Pressegespräch mit Tanzpädagogin Rebecca Rom und Performerin Adina Wilcke am Burggassenanger die Kultur-Initiative Neubauer Kultur Open Air 2021.

In den kommenden Monaten wird das Neubauer Kultur Open Air 2021 mit einer breiten Palette an Veranstaltungen aus unterschiedlichsten Genres Kunst und Kultur an einer Vielzahl von Schauplätzen im öffentlichen Raum bei freiem Eintritt in einer Art und Weise sichtbar machen, die Maßstäbe setzt. So soll aus dem Bezirk heraus ein kultureller Aufbruch angestoßen werden, der über die Grenzen Neubaus hinausweist. Das Konzept der Initiative wurde maßgeblich von art:phalanx, der Neubauer Agentur für Kultur und Urbanität, in Kooperation und finanziert durch den 7. Bezirk entwickelt.

„Mit dem Neubauer Kultur Open Air 2021 ist uns gemeinsam mit den Kulturschaffenden etwas ganz Besonderes gelungen, ein wirklicher Meilenstein. In den letzten Jahren haben wir den öffentlichen Raum im 7ten neugestaltet − jetzt nutzen wir ihn: Als Schauplatz einer kulturellen Entdeckungsreise und als Bühne für die Künstler*innen“, sagte Reiter. „Wir setzen damit weiterhin proaktiv wegweisende Impulse für Kunst und Kultur. Das ist notwendig, denn wir sind davon überzeugt, dass die Bezirke noch mehr für ein florierendes kulturelles Leben leisten können, als das bisher der Fall war.“

Neubauer Kulturförderung macht sich bezahlt

Neubau bleibt damit ein Pionierbezirk. Bereits im letzten Jahr wurden die Mittel für Kunst und Kultur massiv aufgestockt. Neubau verfügt über das mit Abstand höchste Kulturbudget pro Kopf in Wien, fünf Mal höher als der Durchschnitt aller übrigen Bezirke. 49 Kunst- und Kulturschaffende konnten im Rahmen der im Sommer 2020 vorgestellten Neubauer Kultursicherung durch Arbeitsstipendien des Bezirks finanziell unterstützt werden. Nun profitieren alle davon, denn die Kreativität und die Projekte dieser Künstler*innen wird das Neubauer Kultur Open Air 2021 ebenso prägen und bereichern. Und die Besucher*innen können bei freiem Eintritt vielfältige Kultur genießen.

Neben dem willkommenen Effekt, zusätzliche kulturelle Infrastruktur im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen, soll das Neubauer Kultur Open Air 2021 auch das Startsignal für die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Bezirks-Strategie im Bereich Kunst und Kultur sein. Die Leitlinien dafür werden partizipativ mit Kulturschaffenden und Publikum erarbeitet. Reiter: „Wir setzen beim Neubauer Kultur Open Air auf sieben neue Kulturplattformen für Künstler*innen. Dadurch gelingt die Verschränkung zweier zentraler Anliegen: Die Sichtbarkeit der Kulturschaffenden zu erhöhen und ihnen gleichzeitig ein faires Einkommen zu ermöglichen. Als Bezirk sind wir nahe am Geschehen dran und kennen ihre Bedürfnisse.“ Die Plattformen dienen darüber hinaus auch als Sprungbrett für internationale Vernetzung, ein Kulturaustausch mit dem Berliner Bezirk Kreuzberg ist bereits in Planung.

„Für viele, gerade auch junge Künstler*innen, stellt sich die Frage: Wie bekomme ich mich und meinen Text auf die Bühne?“, meinte Adina Wilcke. „Das Neubauer Kultur Open Air 2021 kann hier als echter Gamechanger wirken, denn es bieten sich den Kreativen viele niederschwellige Zugänge für Auftritte im öffentlichen Raum“, so die gebürtige Berlinerin, die beim Neubauer Kultur Open Air im Rahmen des Projekts Siebter Himmel mit einem Poetry Slam Workshop vertreten sein wird.

Die 7 Plattformen des Neubauer Kultur Open Air 2021 im Porträt:

Wild im WEST - Kultur im Sophienspital

Lange Jahre bestand die Fläche als Freiraum zwischen den Spitalsgebäuden, bis das Krankenhaus 2018 seine Türen schloss. Nun wird der Park vitaler und gesünder als je zuvor – eine regelrechte Stadtoase ist entstanden. Freitags laden Musikschaffende, Kollektive und Clubveranstalter*innen zur Kopfhörer-Disco. Vintage-Fundstücke verspricht der samstägliche Flohmarkt und an jedem zweiten Sonntag bietet der Neue Wiener Markt lokalen Künstler*innen eine Plattform und Besucher*innen eine breite Palette verschiedenster Kunstprodukte.

Termine: 29. Mai bis 31. Oktober 2021 (12 bis 23 Uhr)

Ort: Park im ehemaligen Sophienspital, Apollogasse 19

Weitere Infos: www.facebook.com/wildimwest/



Neubau Street Dancefloor

12 Tanzstudios, 12 Workshops, 12 Performances: Einer der Höhepunkte des Neubauer Kultur Open Air 2021 ist der Neubau Street Dancefloor. An zwölf sommerlichen Terminen wandelt sich beim begrünten Burggassenanger die ehemalige Nebenfahrbahn zwischen Stuckgasse und Kirchengasse zum Outdoor-Tanzsaal. Rebecca Rom, auch Gründerin des Tanzstudios Arriola: „Jedes teilnehmende Studio bringt seine eigene ‚Community‘ zu den Classes mit, öffnet sich zugleich aber auch für neue interessierte TeilnehmerInnen mit Gratis-Workshops.“

Termine: 27. Juni bis 12. September 2021

Ort: Burggassenanger, Burggasse 47

Weitere Infos: www.streetdancefloor.at



Siebter Himmel – Kulturwochen Apollogasse

In der Baulücke Apollogasse entsteht ein temporärer Kultur- und Freizeittreffpunkt. Das Projekt Siebter Himmel – Kulturwochen Apollogasse, veranstaltet von art:phalanx, der Agentur für Kultur und Urbanität, ist kostenlos zugänglich und bietet neben einem kuratierten Programm mit Konzerten, Theater und Sport auch partizipative Formate, die zum Mitmachen einladen. Mobile Möbel und begleitende Gastronomie laden zum Verweilen ein und schaffen einen Ort der Sommerfrische mitten in Neubau, an dem man sich gerne aufhält und eine Pause vom stressigen Alltag einlegen kann.

Termine: 6. August bis 4. September 2021 (täglich 15 bis 22 Uhr)

Ort: Baulücke, Apollogasse 16-18

Weitere Infos: www.artphalanx.at/projekte/



SUMMERFESTIVAL – Künstler*innen am Neubau.

Der Park des ehemaligen Sophienspitals wird mit dem Summerfestival bespielt, das jenen Künstler*innen Präsentationsangebote im öffentlichen Raum ermöglicht, die mit der Neubauer Kultursicherung gefördert wurden. In diskursiven Formaten werden zudem Kunst und Kultur, ihre Förderung, Finanzierung und damit auch die Frage ihrer Erhaltung reflektiert.

Termin: 9. Juli 2021 (15 bis 22 Uhr)

Ort: West und Wild im West im ehemaligen Sophienspital, Apollogasse 19

Weitere Infos: www.soundframe.at



Literaturmeile

Im September erlebt die Literaturmeile in der Zieglergasse ihre zweite Auflage. Die Premiere im Vorjahr verlief bekanntlich mehr als gelungen: Über 50 Literat*innen und Musiker*innen traten entlang der ersten klimaangepassten Straße Wiens auf und inspirierten ihr Publikum mit Lesungen, Performances und Musik. Dieses Erfolgsrezept wird auch heuer wieder begeistern.

Termin: 11. September 2021 (15 bis 22 Uhr)

Ort: Zieglergasse, zwischen Seidengasse und Kandlgasse





Himmlisches Kino – 5 in SIEBEN

Mitten im Herzen des Spittelbergs liegt das Filmhaus Kino. Das feine Studio-Kino mit seiner gemütlichen Bar, das auch als „Kino am Spittelberg“ bekannt ist, wird seit 2018 vom Filmcasino-Team bespielt. Im September kommt für ein kleines Kinofestival die Baulücke Apollogasse dazu. An fünf Abenden werden dort Filme bei freiem Eintritt unter freiem Himmel gezeigt. Unter dem Motto „TOMORROW“ stehen gesellschaftliche Konzepte, Umweltthemen und mutige Menschen im Mittelpunkt, die die Welt schöner, besser und fairer machen wollen.

Termine: 14. bis 18. September 2021; Vorfilme und Gespräche (ca. 19 Uhr), Beginn der Hauptfilme mit Einbruch der Dunkelheit (ca. 20 Uhr)

Ort: Baulücke, Apollogasse 16-18

Weitere Infos: www.polyfilm.at



Josef baut neu.

12 Quadratmeter Potenzial. 12 Quadratmeter Raum für die Jugend. 12 Quadratmeter, die im Schnitt 23 Stunden am Tag ungenutzt bleiben: so denken viele Raumplaner*innen heutzutage Parkplätze. Insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel werden grüne Freiräume als Gegentrend zur weiteren Stadtverdichtung zunehmend wichtig. Daher plant Josef baut neu. im Weghuberpark und am Neubaugürtel eine jugend- und klimafreundliche Umgestaltung – ganz im Sinn von mehr Benutzer*innenfreundlichkeit, einem Zuwachs an Grünflächen im 7. Bezirk und dem lang vermissten Freiraum für junge Leute, um bei coolen Beats entspannt feiern zu können.

Termine und Ort:

Gürtel Gold > Part I

25. August 2021 (16 bis 22 Uhr)

Hesser-Denkmal, Neubaugürtel

Bay of Hooba > Part I

18. August 2021 (16 bis 22 Uhr)

Weghuberpark

Weitere Infos: www.facebook.com/josefbautneu

