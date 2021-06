Tiefschwarzer Tag in der Frauenhausarbeit

Mit 30. Juni verlieren wir zwei autonome Frauenhäuser in Salzburg – wegen politischer Willkür und Fahrlässigkeit!

Wien/Salzburg/Hallein (OTS) - Mit Ende Juni schließt das Frauenhaus in Hallein endgültig und wir verlieren damit 8 Frauenhausplätze und 12 Kinderschutzplätze in der Stadt Hallein, der zweitgrößten Stadt im Bundesland Salzburg. Auch das Frauenhaus in Salzburg wird zwei Organisationen übergeben, die keine Expertise im Gewalt- und Opferschutz haben.

„Der Verein AÖF mit mehr als 30jähriger Expertise und Knowhow in der nationalen und internationalen Frauenhausarbeit hat sich – trotz fragwürdiger und sinnloser Ausschreibung – beworben, wurde jedoch von der Kommission abgelehnt – intransparent und ohne nachvollziehbare Begründung. Wir sind sehr besorgt um das Wohl der gewaltbedrohten Frauen und Kinder in Salzburg – denn noch immer fehlt es an einem transparenten Konzept seitens der neuen Betreiber“, so Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF).

Das ist das Ergebnis der verantwortungslosen und fahrlässigen Politik in Salzburg!

Über 1.000 Frauen mit rund 900 Kindern haben in den letzten Jahrzehnten im „Haus Mirjam“ Schutz gesucht, qualifizierte Betreuung erhalten und wieder in ein Leben in Sicherheit und ohne Gewalt zurückgefunden. Doch mit 30. Juni wird es im Tennengau kein Frauenhaus mehr geben – durch die sinnlose und nicht nachvollziehbare Ausschreibung der Frauenhäuser Hallein und Salzburg durch Landesrätin Andrea Klambauer muss das Haus Mirjam schließen.

Politik auf dem Rücken von gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern

Jedoch sind Frauenhäuser die Grundpfeiler im Gewalt- und Opferschutz und dürfen nicht mutwillig zerstört werden! Sie bieten umfassende Hilfe und individuelle Unterstützung für jede einzelne Frau, die aufgrund von Partnergewalt und familiärer Gewalt fliehen muss und begleiten sie und ihre Kinder auf dem Weg in ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben.

Durch die willkürliche Schließung bzw. Neuübernahme der seit mehr als 30 Jahren existierenden und nach anerkannten Qualitätsstandards geführten Frauenhäuser in Salzburg und Hallein wird die langjährige Erfahrung und Expertise der bisherigen Leiterinnen und Mitarbeiterinnen komplett ignoriert und dequalifiziert.

Qualitätsvolle Frauenhäuser anstatt sicherheitstechnisch fragwürdiger Experimente

Es ist unverantwortlich, dass ausgerechnet jetzt, in Zeiten der durch Corona verursachten Krise, ein Frauenhaus schließen muss und dringend benötigte geschützte Frauenhausplätze gestrichen werden. Durch die Pandemie haben die Gewalttaten innerhalb der Familie nachweislich zugenommen. Schon 14 Frauenmorde in Österreich seit Jahresbeginn belegen, wie dringend notwendig erhöhter Gewaltschutz ist – die von Landesrätin Klambauer angedachten und nun umgesetzten neuen „Schutzwohnungen“ ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen sind aus Opferschutz- und Gewaltschutzperspektive abzulehnen, weil sie Frauen und Kinder noch mehr gefährden können.

Mit der kompletten Schließung des Haus Mirjam fällt ein wichtiger Teil der sozialen Landschaft einer ganzen Region komplett weg. Und für Salzburg bedeutet das, dass nun mit einem noch nirgends erprobten Konzept von in der Frauenhausarbeit unerfahrenen Organisationen ein fragwürdiges Experiment auf Kosten der gewaltbetroffenen Frauen und Kinder gestartet wird.

