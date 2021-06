SOS Mitmensch: Brauer, Starzinger, Baar, Kislal und Ratschiller unterstützen #hiergeboren-Initiative

Weitere Prominente machen sich für Einbürgerung hier geborener Kinder stark

Wien (OTS) - Während die Diskussion über den Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft weitergeht, machen sich weitere prominente Persönlichkeiten für die Einbürgerungsinitiative von SOS Mitmensch stark. Timna Brauer, Anna Baar, Asli Kislal, Anna Starzinger und Hosea Ratschiller fordern die Staatsbürgerschaft für in Österreich geborene und aufgewachsene Kinder und Jugendliche.

„Würden Sie nicht unfaire Einbürgerungsbedingungen als menschenverachtend empfinden, wenn Sie an der Stelle der betroffenen Personen wären?“, fragt die Sängerin Timna Brauer. Spätestens dann schon, lautet ihre Antwort. Und Brauer fügt hinzu: „Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu."

Anna Starzinger, Cellistin, Schauspielerin und Komponistin, hat der #hiergeboren-Initiative ein eigenes Gedicht gewidmet. Der Refrain lautet: „Heimat ist, wo du dich zuhause fühlst, Heimat ist, wo du dein Leben führst , Heimat ist, wo du sein kannst wer du bist, Heimat ist, wo du willkommen bist."

Schriftstellerin Anna Baar betont: „Wer sind wir, Hiergeborenen die Heimatberechtigung abzusprechen, Fürsorgepflichten gegenüber den Schwachen und Schwächsten unter Berufung auf das Recht der Stärkeren abzustreiten, unterlassene Hilfeleistung als Vernunft auszulegen? Und: Wo kommen wir hin?“

Schauspielerin Asli Kislal unterstützt ebenfalls die #hiergeboren-Initiative von SOS Mitmensch. Sie sagt: „So lange die Staatsbürgerschaft als das wichtigste Instrumentarium für die Rechte und Pflichten eines Bürgers* in einem Land benützt wird, müsste das Erwerben einer Staatsbürgerschafts für die Menschen, die in diesem Land geboren und aufgewachsen sind, als natürlichste Vorgehensweise gesehen werden. In einer globalisierten Welt, in einer Migrationsgesellschaft sollten wir nicht mehr von einer geerbten Staatsbürgerschaft reden, sondern, die Kinder und Jugendliche, die in diesem Land sozialisiert sind, als Bürger*innen dieses Landes sehen.“

Kabarettist Hosea Ratschiller wundert sich darüber, dass hier geborene Kinder vom Staat zu „Fremden“ erklärt werden. „Ein Kind wird in Österreich geboren und wächst in Österreich auf. Dieses Kind ist eher kein Australier“, so Ratschiller.

SOS Mitmensch hat inzwischen mehr als 39.000 Unterschriften für „ein faires Einbürgerungsrecht“ gesammelt. SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak betont: „Es besteht dringender Handlungsbedarf. Bei der von uns geforderten Einbürgerungsreform geht es um ein Ende der Ausgrenzung von hunderttausenden in Österreich verwurzelten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.“

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

Alexander Pollak

0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at