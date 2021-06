Kinder in Bewegung: … es ist auch draußen ein Boden, der dich trägt!

Fachkongress der Breitensport-Dachverbände für ÜbungsleiterInnen & PädagogInnen

Wiener Neustadt (OTS) - Man traf sich wieder, tauschte sich aus, schwitzte und scherzte, aber vor allem sportelte man wieder gemeinsam vor Ort. Der 6. Kinder gesund bewegen-Kongress der drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION in Wiener Neustadt warum acht Wochen verschoben worden. Im Rahmen eines umfassenden Präventionskonzepts konnte die 41 ReferentInnen, 150 TeilnehmerInnen und 60 SchülerInnen des BG Zehnergasse diese Fortbildungsveranstaltung endlich wieder vor Ort erleben.

Der Hauptreferent konnte nicht besser gewählt werden. „Von der Bewahrung zur Bewährung“ lautete das Thema von Gerald Koller, das den Film „Tage draußen“ der Österreichischen Alpenvereinsjugend vom Vortag nahtlos weiterführte. Trauen, sich etwas zutrauen, den Kindern etwas zutrauen. Risikobereitschaft und Risikobewertung. Kinder schon in frühester Kindheit zu bestärken, sie zu ermutigen und ihnen im Hintergrund Halt und Sicherheit zu vermitteln. Sie nicht vor jedem Risiko bewahren, sondern sie sich selbst bewähren lassen. Sie ein Gefühl für Risiko und Gefahr entwickeln lassen, sie für die Welt da draußen vorzubereiten.

Bewegung und Sport sind probate Mittel dafür, den Raum für genau diese Entwicklung zu schaffen, sie zu fördern. Für die einen fängt es an der Sprossenwand beim Klettern an, bei anderen beim gemeinsamen Street-Racketspiel draußen. Slackline, Capoeira, Kendama, Jonglieren auch für gehandicapte Menschen, Österreichische Ballschule, Neuromotorisches Lernen in Bewegung, kleine Spiele im Wasser, Psychomotorik, Kort.X, Krafttraining mit Kindern, Yoga und jede Menge Spiele, Spiele, Spiele. All das gab‘s in 160 (!) Stunden Workshops.

Die Themen sind so wichtig für die Entwicklung unserer Kinder, aber auch für Eltern, PädagogInnen, TrainerInnen und nicht zuletzt für die ganze Gesellschaft. Denn schließlich haben schon die griechischen Philosophen und Pädagogen gewusst: Bewegung ist Leben – ohne Bewegung findet Leben nicht statt.

Alle Infos zum Kongress finden Sie hier.

