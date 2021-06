ORF III am Dienstag: „Agatha Christie's Miss Marple: Tödlicher Irrtum“ und „Agatha Christie's Poirot: Die russische Gräfin“

Außerdem: „Alex Kristan: Lebhaft“

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 22. Juni 2021, darf sich das Publikum in ORF III Kultur und Information im Hauptabend auf einen Krimiabend mit Agatha Christies Kultermittlern Miss Marple und Hercule Poirot freuen. Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem umfassenden Nachrichtenüberblick. Im Vorabend setzt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die „ORF III Festivalinitiative“ fort und besucht den Musicalsommer Amstetten. Dazu werden Intendant Alex Balga und Musicaldarstellerin Myrthes Monteiro zum Gespräch gebeten.

Gleich zu Beginn des Krimiabends kommt es in einer Folge von „Agatha Christie's Miss Marple” aus 2007 zum „Tödlichen Irrtum“ (20.15 Uhr). Anlässlich der Hochzeit ihres früheren Pflegekinds Gwenda (Juliet Stevenson) befindet sich Miss Marple (Geraldine McEwan) zu Besuch auf dem abgelegenen Gut Sunny Point. Mitten in der Nacht taucht ein Fremder auf, der beweisen kann, dass das Familienmitglied Jacko (Burn Gorman) zwei Jahre zuvor zu Unrecht wegen Mordes gehängt wurde.

Anschließend in „Agatha Christie's Poirot: Die russische Gräfin“ (21.55 Uhr) sieht sich Chief Inspector Japp (Philip Jackson) mit einer Reihe unerklärlicher Juwelendiebstähle konfrontiert. Am Tatort des Juwelensammlers Marcus Hardman (David Lyon) finden sich Hinweise auf den Dieb: ein Handschuh und ein Zigarettenetui mit den Initialen BP. Vier Gäste waren zur Tatzeit im Haus, doch Hercule Poirot (David Suchet) hat nur Augen für die bezaubernde russische Gräfin Vera Rossakoff (Kika Markham).

Der Abend schließt mit „Alex Kristan: Lebhaft“ (22.50 Uhr). In seinem drittem Soloprogramm sitzen seine Pointen noch präziser, noch lustiger, noch frecher. Daher auch der Untertitel „Rotzpip‘n forever“. Wobei Alex Kristan seine berühmten Parodiefähigkeiten natürlich auch hier wieder unter Beweis stellt.

