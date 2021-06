Grüne Wien/Prack zu Hilfe für Mieter*innen in Not: Mückstein handelt, Rot-Pink ist untätig.

Wien (OTS) - „Während die Wiener Stadtregierung die Verantwortung mit fadenscheinigen Ausreden auf andere schiebt, handelt der Grüne Sozialminister Wolfgang Mückstein und stellt 24 Millionen Euro für Mieter*innen, die durch die Pandemie in Not geraten sind, in einem ersten Schritt zur Verfügung. Die Abwicklung durch die Initiative Wohnungssicherung in Österreich stellt eine hochkompetente und unbürokratische Abwicklung der Hilfen sicher“, freut sich Georg Prack, Wohnsprecher der Wiener Grünen.

SPÖ und Neos kämen hingegen ihrer Verantwortung in Sachen Wohnraumsicherung und Delogierungsprävention weiterhin nicht nach, so Prack: „Auch die Stadt Wien ist gefordert Maßnahmen zu setzen, um Mieter*innen, die in Not geraten sind, zu helfen. Beim Schnitzel-Gutschein war man schnell und unbürokratisch. Bei der Hilfe für Mieter*innen sind Ludwig und Wiederkehr weiterhin säumig. Wir haben hier bereits in mehreren Anläufen Vorschläge unterbreitet. Rot-Pink hat immer nur ablehnt.“, kritisiert Prack.

„Für die bis zu 17.000 Haushalte, die laut Mietervereinigung von Delogierung bedroht sind, ist die Initiative von Sozialminister Mückstein eine große Chance ihren Wohnraum abzusichern. Die Gesellschaft spart sich hohe soziale Folgekosten und viel menschliches Leid“, so Prack.

Weitere Maßnahmen fordert Prack aber auch von der rot-pinken Stadtkoalition: „Die Stadt Wien ist auch gefordert bestehende Unterstützungsleistungen zu bewerben und die Anspruchsgruppen auszuweiten. Die Stadtregierung gibt jährlich Millionen von Euro für Eigenwerbung aus, doch bei der Information der Betroffen über ihnen zustehende Leistungen ist man untätig. Es wäre Aufgabe einer sozialen Stadtregierung, so viel Menschen als möglich auf ihr Recht auf Hilfe in besonderen Lebenslagen und Wohnbeihilfe aufmerksam zu machen“, so Prack abschließend.

