Bücherei Philadelphiabrücke wird von 28. Juni bis 15. August umgebaut

In einem Ausweichstandort in der Arcade Meidling gibt es von 5. Juli bis 6. August ein ausgewähltes Medienangebot.

Wien (OTS) - Um den Aufenthalt in der Bücherei Philadelphiabrücke an warmen Tagen künftig angenehmer zu gestalten, wird eine Klimaanlage installiert. Die Arbeiten dauern von 28. Juni bis 15. August 2021. In dieser Zeit bleiben die Räumlichkeiten der Bücherei geschlossen.

Ausweichstandort einen Stock tiefer

Damit die Leserinnen und Leser jedoch nicht komplett auf die Versorgung mit Urlaubslektüre und anderen Services der Bücherei Philadelphiabrücke verzichten müssen, übersiedelt ein ausgesuchtes Angebot an Büchern, DVDs, Hörbüchern und vielem mehr ein Stockwerk tiefer in der Arcade Meidling: Dort entsteht von 5. Juli bis 6. August 2021 als interimistischer Sommerservice eine Bücherei nach dem Vorbild der erfolgreichen Pop-up-Bücherei im Kaufhaus Gerngroß, die im Herbst 2019 stattgefunden hat. Ausborgen und Zurückgeben von Medien ist in diesem Zeitraum wie gewohnt möglich – auch die Öffnungszeiten bleiben gleich: Montag bis Freitag von 11.00 bis 19.00 Uhr.

Andere Standorte in der Nähe

In den Tagen zwischen 28. Juni und 4. Juli sowie 9. und 15. August 2021, wenn die Bücherei Philadelphiabrücke gänzlich geschlossen ist, stehen alle andere Standorte der Stadt Wien – Büchereien zur Verfügung. Besonders aber jene in der näheren Umgebung der Philadelphiabrücke:

Bücherei Am Schöpfwerk, Am Schöpfwerk 29, 1120 Wien und

Bücherei Alt Erlaa, Anton-Baumgartner-Straße 44 (Wohnpark Top 48), 1230 Wien.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bücherei Philadelphiabrücke sind für die Leserinnen und Leser während der ganzen Zeit über wie gewohnt unter der Tel. 01 4000 12160 und philadelphiabruecke@buechereien.wien.at erreichbar und stehen für Auskünfte zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: https://buechereien.wien.gv.at

