„Wir sagen Danke“ - Danke sagen mit dem ORF Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Gerade in herausfordernden Zeiten wird uns bewusst, wofür wir dankbar sind. In der Pandemie vor allem für Unterstützung und Zusammenhalt: das Pflegepersonal, das rund um die Uhr im Einsatz war, Nachbarn, die uns im Alltag unterstützt haben oder Freunde, die immer ein offenes Ohr für uns hatten. Darum gibt es am 30. Juni 2021 das größte Dankeschön Niederösterreichs. Wir geben den Niederösterreichern die Gelegenheit auf Radio Niederösterreich, in NÖ heute, auf noe.ORF.at und den Kanälen des ORF Niederösterreich in den sozialen Netzwerken (Instagram und Facebook) Danke zu sagen. Egal ob die Nachricht an eine Ärztin geht, einen Pfleger, die Familie, den engagierten Sportverein, die Kindergärtnerin, den zuvorkommenden Briefträger oder den hilfsbereiten Mitarbeiter im Supermarkt.

Größtes Dankeschön Niederösterreichs am 30. Juni 2021

Auf Radio Niederösterreich geht es schon mit „Guten Morgen Niederösterreich“ los, wo sich die ersten Hörerinnen und Hörer auf Sendung bedanken können. Außerdem berichten die Radio-Moderatoren direkt aus verschiedensten Orten von Menschen, die ihre ganz persönliche Geschichte erzählen und wem sie für die Hilfe in der Pandemie dankbar sind. Andreas Hausmann etwa im Gespräch mit einer engagierten Lehrerin und einer Mama, die sich stellvertretend für Eltern und Schüler bei ihr bedanken möchte.

In NÖ heute zeigen Reportagen und Liveschaltungen zum Thema, wie groß der Zusammenhalt war – in Krankenhäusern, bei der Pflege, in Schulen und vor allem auch bei der Nachbarschaftshilfe. Die Reporterinnen und Reporter sind dabei, wenn ehemalige Covid-Patienten ihre Ärzte wieder treffen, aber sie zeigen auch Menschen, die nicht im Rampenlicht gestanden sind und einen großen Beitrag geleistet haben, wie etwa ehrenamtliche Mitarbeiter in den vielen Teststraßen.

Auch auf allen Online-Kanälen des ORF Niederösterreich wird gedankt:

mit Videobotschaften und begleitenden Reportagen auf noe.ORF.at und weiteren persönlichen Erlebnissen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf Instagram und Facebook.

Mut machen in schwierigen Zeiten

Wie wichtig Unterstützung und Einigkeit sind, zeigen eben oft nur Krisen. „Deshalb will der ORF Niederösterreich mit seinen Geschichten Mut machen.“, so Chefredakteur Robert Ziegler. „Wir wollen zeigen, wie andere Menschen diese Zeit erlebt haben und wie ihnen geholfen wurde oder wie sie anderen geholfen haben. Persönliche Geschichten, die auch zeigen, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gerne mit anpacken, wenn es darauf ankommt.“

Man muss schwierige Zeiten nicht alleine durchstehen, selbst wenn man von Familie und Freunden getrennt ist. Für Programmchef Karl Trahbüchler war gerade dieser Zusammenhalt bei oft einander fremden Menschen besonders beeindruckend: „Es herrschte Stillstand, Menschen mussten zum Teil daheimbleiben, konnten nicht arbeiten gehen. Aber anstatt Zuhause einfach nichts zu tun, haben sie sich freiwillig gemeldet, um andere zu unterstützen. Eine schöne Geste, die zeigt, dass sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nicht darauf verlassen, dass sich schon irgendjemand um das Problem kümmern wird.“

Danke sagen im ORF Niederösterreich

„Wir sagen Danke“ – der ORF Niederösterreich gibt seinem Publikum am 30. Juni 2021 auf Radio Niederösterreich, in NÖ heute, auf noe.ORF.at und seinen sozialen Netzwerken die Möglichkeit sich bei den Mitmenschen für ihren Einsatz während der Pandemie zu bedanken. Genauere Infos gibt es auf noe.ORF.at, wo auch Videos mit Dankesbotschaften hochgeladen werden können. Und ab sofort kann auch unter 02742/24550 Danke gesagt werden.

