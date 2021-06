Geschäftsjahr 2020: KSV1870 meistert Corona-Krise

Wien (OTS) - Der Gläubigerschutzverband hat ein zufriedenstellendes Wirtschaftsergebnis eingefahren und die Digitalisierung weiter vorangetrieben. Gleichzeitig sind zwei neue Verbandsvorstände an Bord.



Wien, 21.06.2021 – Im Rahmen der 145. Generalversammlung hat der Kreditschutzverband von 1870 seinen Geschäftsbericht für das vergangene Jahr präsentiert. Im 150. Jahr seines Bestehens ist es gelungen, eine Betriebsleistung von 45,7 Mio. Euro zu erwirtschaften. Gleichzeitig konnte die Zahl der Mitglieder auf über 28.000 erhöht und der Modernisierungskurs nachhaltig vorangetrieben werden. Zudem wurden mit DI Oliver Schmerold (ÖAMTC) und DI Peter Umundum (Österreichische Post AG) zwei ausgewiesene Experten in den Verbandsvorstand gewählt – sie verstärken ab sofort das KSV1870 Team.

Die globale Corona-Pandemie stellte auch für den Kreditschutzverband von 1870 eine große Herausforderung dar. Nichtsdestotrotz ist es unter schwierigen Voraussetzungen gelungen, eine Betriebsleistung von 45,7 Mio. Euro zu erzielen und damit das Niveau des Vorjahres zu halten. „Unser Jubiläumsjahr haben wir uns definitiv anders vorgestellt. Doch der KSV1870 hat einmal mehr bewiesen, dass es eine seiner großen Stärken ist, mit herausfordernden Situationen professionell umzugehen und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Umso erfreulicher ist es, dieses zufriedenstellende Ergebnis einzufahren“, erklärt Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA, Geschäftsführer des Kreditschutzverbandes von 1870.

Konstanz in den Geschäftsbereichen

Im Jahr 2020 haben 362 Mitarbeiter insgesamt über 41.000 Gläubiger in mehr als 9.100 eröffneten Unternehmensinsolvenzen und Privatkonkursen betreut, 5 Millionen Bonitätsauskünfte erteilt und über 400.000 Online-Abfragen zu österreichischen Wirtschaftsauskünften verzeichnet. Weiters wurden 91 % des INFO-Umsatzes über E-Business-Lösungen generiert. Parallel dazu wurden 136.000 neue Inkassofälle (370.000 gesamt) bearbeitet und dabei rund 1 Mio. Mahnungen versendet.

Mehr Mitglieder und Fortsetzung der Digitalisierung

Darüber hinaus ist es im Vorjahr trotz widriger Umstände gelungen, die Zahl der freiwilligen Mitglieder auf über 28.000 zu erhöhen. „Insbesondere in Krisenzeiten erkennen die Unternehmer den Nutzen einer KSV1870 Mitgliedschaft und wissen es zu schätzen, dass sie sich auf uns verlassen können. Sei es im Rahmen der Wirtschaftsinformationen, im Forderungsmanagement oder in Insolvenzverfahren“, so Vybiral. Dieses Plus bei den Mitgliedern ist auch dem Umstand zu verdanken, dass der KSV1870 den sich vor rund fünf Jahren selbst auferlegten Modernisierungskurs konsequent umsetzt und dabei vor allem auf digitale Tools und Daten in Echtzeit fokussiert, die den Unternehmen in ihrem „daily business“ den entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Neu an Bord im Verbandsvorstand

Im Zuge der virtuellen Generalversammlung wurden mit DI Oliver Schmerold (ÖAMTC) und DI Peter Umundum (Österreichische Post AG) zwei ausgewiesene Wirtschaftsexperten in den Verbandsvorstand gewählt, die ab sofort dabei unterstützen werden, den KSV1870 als Wirtschaftsplattform weiter zu stärken.



DI Oliver Schmerold ist seit Jänner 2011 Direktor des ÖAMTC. Unter seiner Führung entwickelt sich der ÖAMTC zu einem modernen Mobilitätsclub und leistungsstarkem wie vielfältigem Alltagsbegleiter seiner Mitglieder, der auch die Mobilität der Zukunft aktiv mitgestaltet. Schmerold studierte Industrielle Elektronik und Regelungstechnik an der Technischen Universität Wien und hatte vor seiner Tätigkeit beim ÖAMTC unter anderem internationale Managementpositionen bei Alcatel (heute Alcatel-Lucent) inne.



DI Peter Umundum absolvierte ein Studium der Informatik/Technische Mathematik an der Technischen Universität in Graz und startete seine berufliche Karriere bei der Steirerbrau AG. Im Jahr 1996 wechselte Umundum zur Styria Media AG – bis 2005 war er unter anderem Geschäftsführer der „Kleine Zeitung“, „Die Presse“ und der Media Consult Austria. Seit 2005 ist Umundum für die Österreichische Post AG tätig: Zunächst übernahm er die Leitung der Division Brief, seit dem Jahr 2011 verantwortet er als Vorstand den Bereich Paket & Logistik. Darüber hinaus ist Umundum unter anderem auch Vorsitzender des Aufsichtsrates des europäischen Distributionsnetzwerkes EURODIS und Präsidiumsmitglied des Zentralverbandes für Spedition und Logistik.



KSV1870 Webinare Der KSV1870 bietet laufend fachspezifische Webinare mit Expertentipps an. Anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Markus Hinterberger

KSV1870 Unternehmenskommunikation

Telefon 050 1870-8205, E-Mail: hinterberger.markus @ ksv.at

www.ksv.at, Twitter: https://twitter.com/KSV1870