Seraph Aviation Group platziert zwei A320-200 bei Pakistan International Airlines

Dublin (ots/PRNewswire) - Seraph Aviation Group, der spezialisierte Aviation Asset Manager mit Hauptsitz in Dublin, Irland, freut sich, nach Abschluss eines offenen Ausschreibungsverfahrens bekannt geben zu können, dass er zwei A320-200 erfolgreich bei Pakistan International Airlines platziert hat.

Pakistan International Airlines hatte ursprünglich acht Schmalrumpfflugzeuge ausgeschrieben und fast 130 Gebote erhalten. Nach einem umfangreichen Prozess, der die technischen und finanziellen Anforderungen abdeckte, war die Seraph Aviation Group erfolgreich. Die Auslieferung wird im Juli und August 2021 erwartet.

David Butler, Chief Executive, Seraph Aviation Group, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Pakistan International Airlines einen Vertrag über zwei A320-200 abgeschlossen haben. Dies ist das Ergebnis eines Prozesses, bei dem wir uns einer starken Konkurrenz gegenüber sahen, bei dem aber die Kombination aus technischem Können und finanzieller Modellierung die besten Noten erhielt. Wir freuen uns auf die Auslieferung der beiden Flugzeuge in den kommenden Monaten und auf den Beginn einer langen und positiven Beziehung mit Pakistan International Airways."

Air Marshal Arshad Malik, Chief Executive Officer, Pakistan International Airlines, gratulierte der Seraph Aviation Group zum Gewinn einer gut umkämpften Ausschreibung und merkte an, dass er sich auf eine produktive langfristige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen freue. Er erklärte, dass PIA eine aggressive, auf Wachstum basierende Strategie verfolgt, bei der die Erneuerung und Erweiterung der Flotte im Mittelpunkt steht, zusammen mit der Konsolidierung auf produktiven Strecken und der Expansion auf neuen Strecken.

Die Seraph Aviation Group hat ihren Hauptsitz in Dublin und unterhält Büros in Stamford, Connecticut, USA, und London, England.

Informationen zur Seraph Aviation Group Die Seraph Aviation Group ist ein engagierter Aviation Asset Manager und Finanzberater. Die Gruppe konzentriert sich auf die Generierung und das Management von Flugzeuginvestitionen für 3. Parteien, mit Expertise in der Verwaltung einer breiten Palette von Luftfahrt-Assets während ihres Lebenszyklus und der Arrangierung von luftfahrtbezogenen Finanzierungen. Die Seraph Aviation Group hat ihren Sitz in Dublin, Irland, mit Büros in Stamford, Connecticut, USA, und London, England. www.seraph.aero

