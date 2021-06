Lösungen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Schutzwälder

GreenRisk4ALPs Mountain Forest Conference | Konferenz zum Thema risikobasierte Bewirtschaftung von Schutzwäldern findet am 28. und 29. Juni 2021 online und vor Ort statt.

Wien/Innsbruck (OTS) - Die offene Veranstaltung richtet sich an Fachpublikum und eine interessierte Öffentlichkeit. Das Interreg Alpine Space-Projekt GreenRisk4ALPs unterstützt eine risikobasierte Schutzwaldbewirtschaftung als Teil eines integralen und ökosystembasierten Naturgefahren-Risikomanagements im Alpenraum. Nach drei Jahren erfolgreicher wissenschaftlicher Zusammenarbeit und kontinuierlichem Austausch mit Praxis und Politik möchten wir unsere Erkenntnisse und entwickelten Entscheidungshilfen vorstellen. Ebenso werden weitere aktuelle EU-Forschungsprojekte zum Thema vorgestellt und Vertretern der wichtigsten Akteure und Netzwerke im Alpenraum von Alpenkonvention, EUSALP, GLOMOS, IUCN, IUFRO, PLANALP und dem Interreg-Alpine Space Programm Fragen wie “Natural hazard risk: Saving the Alpine future with or without protective forest?” gestellt. Ziel der Konferenz ist es, eine Diskussions- und Vernetzungsplattform zum Thema nachhaltige Bewirtschaftung unserer Bergwälder anzubieten, um Lösungen für einen wirksamen Schutz gegen die Auswirkungen von Naturgefahren weiterzuentwickeln.

„ Die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Schutzwälder ist besonders im Kontext von Klima- und Gesellschaftswandel von herausragender Bedeutung. Risiko- und nicht nur gefahrenbasierte Bewertungsmethoden, können die Forst- aber auch Raumplanung und die Waldbewirtschaftung unterstützen und helfen, Prioritäten zu setzen, um knappe Ressourcen bestmöglich zu verteilen “, erklärt Dr. Michaela Teich das Projekt.

„ Wir freuen uns darauf, mit Vertreter*innen aus Forst- und Naturgefahrenpraxis, Politik und Wissenschaft zu diskutieren, uns auszutauschen und voneinander zu lernen und sind gespannt auf Fragen aus dem Publikum zu den Funktionen und der Zukunft unserer Bergwälder “, sagt Dr. Anne Hormes.

Die Teilnahme an der GreenRisk4ALPs Mountain Forest Conference ist kostenlos und offen zugänglich. Anmeldung unter GreenRisk4ALPs Mountain Forest Conference

Die virtuelle Konferenz findet unter der Schirmherrschaft der IUFRO Division 8.03.00 – Natural Hazards and Risk Management und der IUFRO Unit 8.03.02 – Snow and Avalanches statt.

Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Website unter: https://www.alpine-space.eu/projects/greenrisk4alps/en/home

Projektinformationen auf der BFW-Website https://www.ots.at/redirect/bfw

