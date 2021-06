Buchpräsentation: „WIENBEETHOVEN2020-Das Buch“

Bürgermeister Ludwig präsentierte das Buch zum Jubiläumsjahr WIENBEETHOVEN2020

Wien (OTS/RK) - Gestern wurde im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig das Jubiläumsbuch zum 250. Geburtstag Beethovens, der letztes Jahr gefeiert wurde, im Rathaus präsentiert. Zur Einstimmung spielte der große Beethoveninterpret Rudolf Buchbinder aus den Diabelli Variationen.

Bei einem anschließenden Podiumsgespräch ließ man das Jubiläumsjahr, das unter dem Motto „Beethoven gehört allen!“ stand, noch einmal Revue passieren. Teilnehmer der Diskussion waren neben Bürgermeister Michael Ludwig die Koordinatorin des Beethovenjahres Susanne Schicker und Amalthea Verlagsleiterin Katarzyna Lutecka.

Das Jubiläumsbuch zum 250. Geburtstag Beethovens bietet eine kalendarische Gesamtübersicht der unzähligen Events, die vom 16. Dezember 2019 bis zum 16. Dezember 2020 stattgefunden haben – sowohl in Form von Ausstellungen, Konzerten und Festivals als auch auf digitaler Ebene, im Radio oder im Fernsehen und an Universitäten oder Hochschulen. Ergänzt wurden die Kalendertage aus dem Jahr 2020 durch entsprechende Tage aus Beethovens Leben – so sieht man etwa, was am 07. Mai 2020 bei uns und was am 07. Mai 1824 bei Beethoven geschah. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig erzählt in Form eines Word Raps, wie er zu Ludwig van Beethoven steht. Gespickt mit Anekdoten, Zitaten oder Bildern zeigt „WIENBEETHOVEN2020-Das Buch“: Beethoven kann gehört – und jetzt auch gelesen werden.

Das 256 Seiten starke Buch „WIENBEETHOVEN2020-Das Buch“ ist im Amalthea Verlag erschienen. Die Texte stammen von Christina Horn, als Herausgeberin fungierte Susanne Schicker. Gestaltet wurde das Jubiläumsbuch von Valencestudio, das auch das gesamte WIENBEETHOVEN2020 Jahr grafisch begleitet hat.

Details:

Verlag: Amalthea

Erscheinungsdatum: 27.05.2021

Herausgeberin: Dr. Susanne Schicker

Autorin: Christina Horn

ISBN-13: 978-3-99050-196-2

Preis: 25€

Rückfragen & Kontakt:

Dragana Lichtner

Marketing & Kommunikation

WIENBEETHOVEN2020

d.lichtner @ wienholding.at