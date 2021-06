DB Schenker baut fokussierte Unternehmensführung für Österreich auf

Logistikdienstleister stärkt Österreich-Geschäft mit eigenem Managementteam und klarer Produktverantwortung

Wien (OTS) - Der integrierte Logistikdienstleister DB Schenker organisiert sich in Österreich neu und baut eine auf Österreich fokussierte Unternehmensführung auf. Das derzeitige Management bleibt bestehen und legt seinen Fokus auf die Leitung des Länderclusters Südosteuropa, zu dem auch Österreich gehört.



Es wird ein eigenes Managementteam mit klarer Produktverantwortung nur für den österreichischen Markt etabliert. Die Entwicklung der Organisation wird bis Herbst 2021 vollzogen.

„Mit diesen Entwicklungsschritten bei DB Schenker Österreich setzen wir ein starkes Zeichen für den Standort Österreich und den Wachstumsmarkt Südosteuropa, unsere Kunden und unserer Mitarbeiter. Die neue Vorgehensweise ermöglicht es uns für unsere Kunden, Synergien besser zu nutzen, überregional effektiver zusammenzuarbeiten und unseren Kunden noch bessere Leistungen anzubieten und das ist unser klares Ziel“, sagt Mag. Alexander Winter, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa.

Österreich wird in vier Areas Nord, Süd, Ost und West eingeteilt werden, wobei alle zwölf Standorte und somit auch die Kundennähe des Logistikdienstleisters erhalten bleiben. Es wird in den vier Areas Leiter für die Produkte Contract Logistics, Land Transport, Ocean Freight, Air Freight und Sales geben.

„Das neue Österreich-Management und die Produktfokussierung erlauben es uns, die Ansprüche unserer Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken, um ihnen noch schneller und flexibler Lösungen für ganz Österreich bereitzustellen. Damit können wir unseren Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen und gestärkt in die Zukunft gehen“, ergänzt Alexander Winter.

Durch die neue Produktorientierung schafft DB Schenker einen gemeinsamen Blick auf ganz Österreich. So kann notwendiges Spezialwissen in den unterschiedlichen Bundesländern und Einheiten rascher genutzt und Entscheidungswege können erheblich verkürzt werden.



DB Schenker in Österreich und Südosteuropa



DB Schenker unterstützt Industrie und Handel beim globalen Güteraustausch: im Landverkehr, bei der weltweiten Luft- und Seefracht sowie in der Kontraktlogistik und im Supply Chain Management. Mit fast 150 Jahren Erfahrung – 2022 feiert DB Schenker das 150ig jährige Jubiläum – gehört DB Schenker zu den global führenden Anbietern der Logistikbranche.

Die Schenker & Co AG in Wien fungiert als Cluster Head Office für Südosteuropa. In den 14 Ländern des Clusters sind derzeit rund 7.500 Mitarbeiter an 80 Standorten beschäftigt.

DB Schenker ist die Nummer eins im europäischen Landverkehr. Mit 430 Standorten bietet DB Schenker Landverkehrsprodukte und Dienstleistungen in einem umfassenden pan-Europäischen Netzwerk.

www.dbschenker.com/at

