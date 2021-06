23. Bezirk: Breitenfurter Straße – Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Bau eines Radweges

Wien (OTS) - Bereits in den Jahre 2019 und 2020 wurde die Breitenfurter Straße zwischen Walter-Jurmann-Gasse und Parttartgasse neugestaltet. Am Dienstag, dem 22. Juni beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Weiterführung der Arbeiten auf der Breitenfurter Straße zwischen Parttartgasse und Gregorygasse im 23. Bezirk.

Details

Die Breitenfurter Straße soll zwischen Parttartgasse und Gregorygasse ausgebaut werden. Die bestehende Fahrbahn und Gehsteige werden erneuert. Zukünftig wird es in Fahrtrichtung stadteinwärts eine Busspur geben. Außerdem wird die Bushaltestelle „Gregorygasse“ der Linie 62A, um wenige Meter in Richtung stadteinwärts versetzt. In der Gregorygasse wird eine neue Haltestelle mit Haltestellenkap für die Line 64A gebaut. Zusätzlich werden baulich getrennte Einrichtungsradwege beidseitig auf der Breitenfurter Straße zwischen Parttartgasse und Gregorygasse errichtet. In der Parttartgasse wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Temporeduktion beidseitig die Fahrbahn aufgedoppelt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten werden unter Freihaltung eines Fahrstreifens je Fahrtrichtung durchgeführt. Während der Bauarbeiten kommt es zur Sperre des Linksabbiegestreifens von der Breitenfurter Straße in die Gregorygasse. Die Umleitung erfolgt über die Parttartgasse. Die Parttartgasse wird während des Baus vorerst als provisorische Einbahn von der Breitenfurter Straße in Richtung Gregorygasse ausgebildet. Später wird die Parttartgasse für die Dauer des Baus der Fahrbahnanhebung als Sackgasse ausgebildet. AnrainerInnen können über die Gregorygasse weiterhin in die Parttartgasse gelangen. Während der Baudauer darf von der Gregorygasse kommend in jede Richtung auf die Breitenfurter Straße gefahren werden. Während der Herstellung der Geh- und Radwege werden Zufußgehende über die anrainenden Straßenzüge geführt.

Örtlichkeit der Baustelle: 23., Breitenfurter Straße von Parttartgasse bis Gregorygasse

Baubeginn: 22. Juni 2021

Geplantes Bauende: 24. September 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

