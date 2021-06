PULS 24 verlängert Rechte an der bet-at-home ICE Hockey League und bleibt „Home of Hockey”

Österreichs jüngster TV-Sender PULS 24 setzt präsentiert auch ab Herbst 2021 weiterhin die bet-at-home ICE Hockey League live und exklusiv im Free-TV.

Wien (OTS) - Live-Sport hat bei der ProsiebenSat.1 PULS 4 Gruppe seit mehr als einem Jahrzehnt einen großen Stellenwert. Seit über zehn Jahren ist die Senderfamilie das Zuhause der NFL und seit der vergangenen Saison mit der bet-at-home ICE Hockey League und der NHL auch die erste Anlaufstelle für heimisches Live-Hockey im Free-TV - aufgrund der erfolgreichen ersten Spielzeit wird diese Zusammenarbeit um vorerst bis zu vier weitere Jahre verlängert.



PULS 24 auch in den kommenden Saisonen „Home of Hockey“



Auf Österreichs jüngstem TV-Sender PULS 24 knüpft die ProsiebenSat.1 PULS 4 Gruppe seit dem ersten Tag nahtlos an der gelebten Sport-Tradition des Unternehmens an. Mit der bet-at-home ICE Hockey League wurde in der vergangenen Saison eine neue Ära auf dem Eis gestartet, die sich perfekt in das Live-Sport-Portfolio der Gruppe integriert hat. Nicht zuletzt aufgrund der erfolgreichen Auftaktsaison wird diese Zusammenarbeit verlängert. Auch im kommenden Herbst dürfen sich die Eishockey-Fans wieder auf ein Live-Spiel pro Woche freuen - exklusiv im österreichischen Free-TV. Darüber hinaus werden auch Highlights anderer Partien gezeigt. Das Rechtepaket gilt, wie gehabt, auch für den Schwesternsender PULS 4, um maximale Flexibilität in der Programmplanung gewährleisten zu können.



„Ich freue mich auf die Verlängerung der Zusammenarbeit mit der PULS 4 TV GmbH. Das gesamte Team von PULS 24 hat im ersten Jahr unserer Kooperation unter schwierigsten Rahmenbedingungen bewiesen, dass es jede Menge Erfahrung und Know-how mitbringt und hat für erstklassige Eishockeyübertragungen gesorgt. Es war uns deshalb ein großes Anliegen die Partnerschaft fortzuführen, um den Eishockey-Fans langfristig die gewohnte Live-Präsenz unserer Liga bieten zu können“, betont Liga-Präsident Kommerzialrat Mag. Jochen Pildner-Steinburg.



„Gerade in der vergangenen Saison war es wichtig wie nie zuvor im Free-TV präsent zu sein. PULS 24 hat unseren Sport in die Wohnzimmer der Eishockeyfans, in einer Zeit wo keine Zuschauer in den Hallen erlaubt waren, gebracht. Der Zuspruch der Fans hat den Free-TV-Medienwert unserer Liga massiv gesteigert. Umso mehr freut es mich, dass wir mit PULS 24 eine neue Vereinbarung für die kommenden beiden Jahre plus Option auf zwei weitere Jahre abschließen konnten“, so ICE-Geschäftsführer Christian Feichtinger.



Mario Lenz, Director Group Sports Rights: „Wir freuen uns natürlich sehr über diese langfristige Verlängerung unserer Zusammenarbeit mit der bet-at-home ICE Hockey League nach unseren partnerschaftlichen Gesprächen der letzten Wochen. Trotz der außergewöhnlichen Begleitumstände ist es uns gemeinsam gelungen, den Fans eine hochklassige Saison ins Haus zu liefern und wir sind voller Tatendrang, diesen erfolgreichen Weg in der nächsten Spielzeit weiterzugehen. Ein großer Dank und Kompliment geht an unsere Sportredaktion, die sich perfekt auf diese schwierigen Umstände eingestellt hat und Fantastisches geleistet hat. Unser gesamtes Team freut sich bereits auf volle Hallen und hochklassiges Eishockey in den kommenden Jahren auf PULS 24.“



Die bet-at-home ICE Hockey League live im Free-TV auf PULS 4 und PULS 24 und im Livestream in der ZAPPN App

